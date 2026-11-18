Ce mercredi 18 novembre, Edouard Philippe présente, lors d'une conférence de presse, le premier volume de son programme pour l'élection présidentielle 2027.

Edouard Philippe sur le devant de la scène. Le candidat Horizons présente ce mercredi 18 novembre à 11 heures le premier volume de son programme pour l'élection présidentielle. Pour l'instant, le maire du Havre, qui refuse toute primaire, tente d'installer un duel avec Marine Le Pen malgré sa troisième place dans de nombreux sondages.

"Il faut que la compétition de la primaire, qui n'est pas un accord de gouvernement, soit la plus large possible", déclare de son côté le maire de Cannes, David Lisnard sur TF1. Quid de la participation d'Edouard Philippe ? Sa présence est "indispensable", assure David Lisnard qui en fait "une condition (...) je souhaite les éliminer avant le premier tour", précise-t-il.

De son côté, Edouard Philippe se concentre ce mercredi sur sa conférence de presse prévue en fin de matinée au cours de laquelle il dévoilera "ses premières propositions pour rétablir l'ordre et permettre le progrès", dixit son site officiel de campagne. Il évoquera notamment la sécurité, la justice, les comptes publics, l'école, le travail, le logement, la famille ou encore l'intelligence artificielle.

À ses côtés, prendront place ses "Voix de la campagne" : un collectif d'élus, d'experts et de personnalités issues de la société civile, réunis pour contribuer à l'élaboration du projet et le porter tout au long de la campagne. Il est composé de Grégory Allione, député européen et adhérent Renaissance, de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, de l'ex-ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, du député Jérémie Patrier-Leitus, du président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, de la conseillère de Paris Julie Boillot et de Kadir Mebarek, maire de Melun. D'autres volumes de son programme viendront compléter ce programme "au fil de la campagne", est-il précisé.

Gérald Darmanin appelle au ralliement derrière Edouard Philippe

Si Edouard Philippe se voit pressé de tous les côtés pour accepter de participer à une primaire de la droite et du centre - elle pourrait avoir lieu courant janvier 2027 - il peut compter sur un soutien sans faille, celui de Gérald Darmanin. "Si M. Mélenchon est au second tour face à Mme Le Pen, je pense que ce sera un choc immense dans notre pays", a déclaré le ministre de la Justice, sur LCI demandant à Bruno Retailleau et à Gabriel Attal de s'effacer, sans passer par une primaire, en faveur d'Edouard Philippe.

"Gabriel Attal et Bruno Retailleau doivent être bons joueurs (…), ils doivent soutenir Edouard Philippe. Quand on fait entre 2 % et 4 % dans les sondages, on doit aider la personne qui, le plus possible, ressemble à ses idées, quitte à discuter évidemment avec lui", a poursuivi le garde des Sceaux. Dans les sondages, Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position, n'arrive plus à dépasser l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann.