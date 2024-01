Seulement 10% des gens arrivent à trouver le nombre de carrés sur cette image

Amateurs de défis visuels ? Ce test des carrés est fait pour vous !

Parfois, les tâches apparemment simples se révèlent être les plus compliquées. Bien que cela puisse être une réalité frustrante de la vie en général, cela donne lieu à des casse-tête amusants ! Prenez cette énigme qui paraît être un jeu d'enfant et qui pourtant vous met au défi de faire quelque chose qui semble ridiculement facile : compter les carrés. Cela peut sembler beaucoup plus simple que ces énigmes mathématiques délicates et casse-têtes logiques, mais méfiez-vous des apparences : cela vous fera certainement plus réfléchir que prévu !

Comme de nombreux jeux et défis visuels, cette énigme vous permet de tester vos compétences cognitives et votre perception visuelle. Plus qu'un défi mathématique, celui-ci met à l'épreuve votre logique et fait travailler votre cerveau de manière ludique, pour tester vos capacités à résoudre un problème d'apparence simple. Il existe des milliers d'exemples de jeu de ce type sur Internet, mais aussi sur Linternaute, dans cet article sur une illusion d'optique par exemple.

Ce petit jeu que nous vous avons concocté vous met au défi d'identifier correctement le nombre de carrés dans cette grille. Au cas où votre souvenir de géométrie du collège serait un peu flou, un carré est une forme avec quatre côtés de longueur égale. Ainsi, une forme à quatre côtés avec des côtés de longueurs différentes ne compte pas.

Cela semble assez facile au début, mais n'oubliez pas que vous devez tenir compte des carrés qui se chevauchent, des carrés dans d'autres carrés, des grands carrés et des petits carrés. C'est plus difficile que vous ne le pensez (tout comme cette énigme virale du canard). Si la recherche de mots cachés est plus votre truc, voyez comment vous vous en sortez avec ces casse-têtes de rébus et casse-têtes mathématiques.

Combien de carrés voyez-vous sur cette image ? Êtes-vous prêt pour la réponse et surtout, êtes vous sûr de la votre ? Attention, il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez voir à première vue. En effet, il ne faut surtout pas en oublier, sous peine de vous tromper dans la réponse. Alors ? Voici la résolution de cette énigme des carrés :

En tout, il y a 40 carrés qui se cachent sur cette même image. Vous n'en avez pas trouvé autant ? Regardez de plus près et recomptez. N'oubliez pas que bien que le grand carré comprenne 16 carrés de taille moyenne, vous pouvez former des carrés avec des combinaisons de quatre et neuf carrés de taille moyenne.