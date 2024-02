Si vous répondez à ces questions les plus dures du Trivial Pursuit, vous êtes plus fort que tous vos profs réunis

Depuis sa création en 1981, le Trivial Pursuit s'est imposé comme LE jeu de culture générale. Voici la liste des questions les plus difficiles !

Le Trivial Pursuit, jeu emblématique de questions de culture générale, est devenu une référence en la matière, s'imposant largement comme un phénomène mondial depuis sa création en 1981. Ce célèbre jeu et ses fameux camemberts colorés ont été inventés par Scott Abbott et Chris Haney au Canada. Depuis, le jeu a conquis le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Pour preuve, le Trivial Pursuit a été traduit dans le monde entier : au total, il existe en 19 langues et a été vendu en plus de 100 millions d'exemplaires. Ce qui fait de ce jeu le plus vendu au monde après deux autres stars de nos tables familiales : le Scrabble et le Monopoly.

De plus, des éditions spéciales ont été créées pour s'adapter aux marchés locaux, participant à faire du jeu un phénomène mondial. En famille ou entre amis, on joue au Trivial Pursuit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie ou en Australie ! Le jeu de plateau propose pléthore d'éditions pour satisfaire tous les goûts, des versions classiques aux éditions thématiques telles que cinéma, musique, histoire, sport, et même des adaptations dédiées à des franchises célèbres comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ou Star Wars.

En France, le Trivial Pursuit a connu un succès immédiat dès son introduction. Mais les éditions françaises offrent des questions qui peuvent parfois être de vrais casse-têtes. D'ailleurs, parmi toutes les éditions confondues, dans toutes les langues, certaines questions ont été élues les plus difficiles du Trivial Pursuit, énumérées avec soin par le site britannique The Mirror. Saurez-vous y répondre ? Les voici :

Qui était le consultant capillaire officiel des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 ? Qui a joué de la basse pour les Beatles lors des quatre apparitions du groupe en décembre 1960 ? Combien d'anneaux composent un bras de l'homme Michelin ? Quel amphibien Pline l'Ancien suggérait-il d'attacher à la mâchoire pour rendre les dents plus fermes ? Quel était le nom du chien de la famille Douglas dans la série télévisée My Three Sons ? Quel est le nombre minimum de mâts sur un voilier de type "schooner" ? Quel record a été battu à Oxford, en Angleterre, le 6 mai 1954 ? De quel pays européen le drapeau est-il le drapeau de Monaco avec les couleurs inversées ? Quel dispositif accrocheur a été inventé au XVIIe siècle par Anton van Leeuwenhoek ? Quel est le prénom du poète néo-zélandais Tuwhare ? Sur quel nombre les croupiers de blackjack de Las Vegas se tiennent-ils ?

Alors, pensez-vous connaître les réponses à ces questions, jugées comme étant les plus difficiles du Trivial Pursuit ? Les voici :