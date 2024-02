Pourquoi les casinos sont interdits à Paris

Depuis plus de 100 ans, les casinos sont interdits dans la capitale, pour une raison très simple.

Aviez-vous remarqué qu'il n'existe pas de casinos dans Paris ? Depuis plus d'un siècle, pourtant, c'est un fait. En France, l'exploitation de telles salles de jeu est soumise à une législation stricte, qui autorise l'implantation de casinos seulement dans les stations balnéaire, thermales et climatiques. Une pléiade de loi encadre le secteur, encadré par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Economie et des Finances. La législation sur les casinos compte un grand nombre de règles, notamment de majorité civile - les casinos sont interdits aux mineurs, mais aussi de régularisation stricte des jeux disponibles dans les établissements, ou bien de contrôle des personnes - notamment des "interdits de jeux."

Il existe 202 casinos en France, appartenant à plusieurs groupes, comme Partouche, Joa ou Barrière. Ces établissements de jeux se retrouvent partout sur le territoire, de Deauville à Aix-en-Provence, en passant par Enghien-les-Bains, Palavas-les-Flots, Amnéville, Cannes ou Forges-les-Eaux. Mais pourtant, aucun ne se situe à Paris. L'aviez-vous remarqué ?

Les casinos sont interdits dans la capitale pour plusieurs raisons, à la fois historiques et sociales. L'hostilité des gouvernants à l'encontre du secteur remonte au début du XIXe siècle, lorsque Napoléon Bonaparte décide d'interdire le jeu dans la capitale pour des motifs moraux et économiques : il voulait prévenir les risques liés à la dépendance au jeu, maintenir l'ordre social et lutter contre le blanchiment d'argent. Paris étant depuis longtemps un centre culturel et touristique majeur, ses autorités ont préféré promouvoir d'autres formes de divertissement pour préserver son image et son attractivité, notamment ses monuments, ses musées ou bien ses restaurants.

A cela s'ajoute une histoire mouvementée de la ville avec le jeu, ce qui a également contribué à cette interdiction. Dans le passé, les jeux d'argent ont été associés à la criminalité organisée et à la corruption, ce qui a renforcé la résistance des autorités locales à leur présence. En 1919, une loi interdit carrément l'implantation de casinos non seulement à Paris, mais aussi dans un - large - rayon de 100 kilomètres autour de la ville. Exception sera faite à cette loi en 1931 pour les stations thermales, ce qui profitera au casino d'Enghien-les-Bains, qui peut alors rouvrir à trente kilomètres de Paris.

Si les casinos sont interdits, depuis 2017, l'État a autorisé, pour une expérimentation réglementée par le ministère de l'Intérieur, l'implantation de clubs de jeu. Il en existe sept dans la capitale et tous proposent des jeux de table, encadrés par des croupiers, à la différence des casinos, qui dispose de roulettes et de machines à sous.