Bon plan jeux de Noël : jusqu'à 40% sur les jeux de société Hasbro !

Avec sa promotion pouvant atteindre 40 % sur les jeux de société Hasbro, la Fnac propose une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin !

Vous cherchez un jeu de société pour garnir la hotte de Noël ? Bonne nouvelle avec un bon plan Fnac qui propose une réduction de 40 % sur les jeux de société Hasbro. Il n'existe pas un Noël sans jeux de société et, en la matière, difficile de faire mieux que le catalogue Hasbro. Véritable référence, la société américaine est ainsi la propriétaire, entre autres, de Monopoly, Cluedo, Trivial Pursuit ou encore de La Bonne Paye. Certains de ces jeux de société sont à retrouver en ce moment en promotion sur le site de la Fnac pour un Noël qui fera rire toute la famille.

Monopoly : le jeu de société au cœur du bon plan Noël de la Fnac

Depuis sa première édition en 1935, Monopoly s'est imposé comme le jeu de société star d'Hasbro. Il se décline aujourd'hui en plusieurs variantes qui font l'objet de réductions sur le site de la Fnac. Monopoly pour les mauvais perdants chamboule ainsi les règles pour des parties pleines de rebondissements.

Monopoly Mauvais Perdants E99721010 Amazon 24,99 € 16,09 € Voir

Fnac 22,99 € 16,09 € Voir

La Redoute 19,99 € Voir

Jeux en famille Monopoly Monopoly la reine des neiges Amazon 27,99 € 13,79 € Voir

Fnac 22,99 € 13,79 € Voir

Cdiscount 17,10 € Voir

Darty 18,24 € Voir

Monopoly : édition star wars the mandalorian Fnac 44,99 € 35,99 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Darty 50,63 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les plus petits seront conquis par les déclinaisons Reine des Neiges II ou Star Wars l'Enfant. Les plus grands craqueront, quant à eux, pour les versions Arcade Pac-Man ou encore Star Wars The Mandalorian. Noël approche à grands pas et les jeux de société connaissent toujours un grand succès au pied du sapin. Avec une réduction sur les jeux Hasbro allant jusqu'à 40 %, c'est le bon moment de s'offrir de futures parties en famille !