On sait quel est l'ennemi numéro 1 de l'Homme, il fait autant de morts qu'il y a de naissances en France

A cause de lui, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui meurent par an dans le monde.

C'est un tout petit insecte. Mais pourtant, c'est probablement l'un des plus dangereux ennemis des humains. Le nombre de victimes est impensable : ce tout petit animal tuerait chaque année entre 750 000 et un million de personnes ! Soit plus de 100 000 fois de plus que les prédateurs des mers que sont les requins, avec "seulement" 700 décès à déplorer par an. A titre de comparaison, 726 000 bébés sont nés en France en 2022, donc moins que le nombre de victimes faites par ce fameux animal qui, en plus d'être meurtrier, est détesté.

Rien qu'à la vue de son image ou à l'approche de son petit bruit, les poils se dressent et la colère monte. Vous l'avez reconnu ? C'est bien sûr le moustique, qui nous envahit l'été et s'incruste dans nos intérieurs jusqu'à la fin des beaux jours - voire plus tard. Ce tout petit insecte termine bien souvent sa vie écrasé par les humains. D'autant que le moustique, bien loin de l'imaginaire collectif, est beaucoup plus mortel que le requin, le lion, les serpents ou les guêpes.

Le principal danger que représentent les moustiques est le fait de transmettre de nombreuses maladies graves - chikungunya, dengue, Zika, encéphalite japonaise, fièvre du Nil occidental, mais aussi paludisme, filariose lymphatique - et sont responsables d'innombrables désagréments dans certaines régions du monde. Mais il est important de rappeler que les moustiques jouent aussi un rôle dans les écosystèmes, bien que cela puisse sembler contre-intuitif compte tenu des désagréments qu'ils peuvent causer aux humains. Voici quelques-unes des fonctions et des rôles que les moustiques remplissent dans la nature :

Nourriture pour d'autres espèces : évidemment, le moustique et ses larves constituent une source de nourriture pour de nombreuses autres espèces, aquatiques comme les poissons ou les grenouilles, mais aussi pour les oiseaux comme les hirondelles, ou les chauves-souris, les libellules et les araignées. Pollinisation : une autre utilité des moustiques, à laquelle on n'aurait jamais pensé et bien que ce ne soit pas leur rôle principal : certains types de moustiques participent à la pollinisation des plantes pendant qu'ils se nourrissent de nectar. Contrôle des populations d'autres insectes : les moustiques adultes se nourrissent de nectar, mais les femelles ont également besoin de sang pour nourrir leurs œufs. En se nourrissant de sang, les moustiques contribuent à réguler les populations d'autres insectes, notamment ceux qui peuvent être nuisibles. Cycle nutritif : puisqu'ils constituent un maillon de la chaîne alimentaire, les moustiques contribuent au cycle nutritif en apportant des éléments nutritifs aux autres espèces.

Cependant, il est important de noter que l'utilité des moustiques dans la nature ne signifie pas nécessairement qu'ils sont indispensables dans toutes les situations, surtout lorsque leur abondance devient un problème dans certaines régions ou lorsque certaines espèces de moustiques transmettent des maladies graves aux humains, comme on l'a vu plus haut.