Comment refuser un repas de fêtes sans vexer ses proches - c'est plus facile que vous le pensez

En cette période de fin d'année, refuser un repas peut être synonyme de brouille avec ses proches. Mais il y a une solution diplomatique.

En cette période de fêtes, difficile de tout faire. Mais surtout, difficile de dire non. Que ce soit à sa famille ou à ses proches. Un stress plus ou moins important peut donc se ressentir, notamment lorsque l'on se sent forcé d'aller à un déjeuner ou à un dîner de Noël ou de Nouvel an. Aux Etats-Unis, une étude a même constaté que les Américains perdaient en moyenne une heure de sommeil par nuit lors de cette période, en raison de l'anxiété globale ressentie. La période de Noël, pourtant féerique et joyeuse, se transforme alors en cauchemar.

Pourtant, les psychologues s'accordent à souligner l'importance de prendre soin de soi, notamment en privilégiant son sommeil. D'où l'importance de savoir dire non. Même si c'est contre-intuitif et que l'Humain a tendance à avoir le oui facile, surtout en période de fêtes de fin d'année ! Une étude parue récemment dans le Journal of Personality and Social Psychology met en avant un phénomène appelé "le burn-out de Noël." En clair, la plupart des gens surestiment les conséquences d'un refus d'invitation. Et pourtant, la majorité des personnes à qui nous disons "non" ne se sentiront pas aussi offensés que nous le pensons.

Mais pour cela, il faut motiver son refus. La crainte principale à dire "non", c'est de ne plus être invité ensuite. Selon ces scientifiques, il est donc conseillé de bien réfléchir avant de rendre sa réponse à une invitation. Et surtout, en acceptant de garder du temps pour soi, donc de bien organiser son emploi du temps. Y compris et surtout, pendant les fêtes de fin d'année.

Pour justifier votre "non" à une invitation, vous pouvez avancer un argument financier. Par exemple, dire "je ne peux malheureusement pas me le permettre" sera mieux pris qu'un "je n'ai pas le temps, je suis trop occupé(e)". Quelle que soit la raison que vous avancerez pour refuser une invitation, faites en sorte que votre réponse soit aimable et polie. Mais surtout, qu'elle soit claire et définitive : il n'y a rien de pire que d'attendre quelqu'un qui vous a répondu "peut-être."

Si vous ne pouvez pas moralement décliner une invitation - le traditionnel dîner de Noël en famille par exemple, n'hésitez pas à exprimer votre ressenti et vos questionnements. Parler fait toujours du bien. En conclusion, dire "non" pendant les fêtes est essentiel pour préserver sa santé mentale et son bien-être. "L'essentiel à retenir n'est pas que vous deviez zapper des événements", explique Julian Givi, co-auteur de l'enquête. "Mais si vous vous sentez vraiment épuisé, dire 'non' n'est pas la fin du monde."

Bien que cela puisse susciter des inquiétudes, la plupart des conséquences redoutées ne se matérialisent pas, et il existe des façons réfléchies pour décliner les invitations de manière habile et sans vexer vos proches.