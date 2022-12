"Joyeuses fêtes : images, cartes, messages... Tout pour des vœux originaux !"

JOYEUSES FETES. Rédiger des vœux de fin d'année authentiques et originaux se révèle souvent plus compliqué que prévu... Images, cartes, messages, poèmes... Inspirez-vous de nos idées spécial "Joyeuses fête de fin d'année" !

[Mis à jour le 9 décembre 2022 à 17h38] Comment rédiger ses messages de Noël et de Bonne année sans tomber dans le cliché et les phrases toutes faites ? Au moment des vœux de "Joyeuses fêtes" 2022-2023, il y a fort à parier que nous ne serons pas tous serein face à nos écrans de smartphone ou cartes papier. Pour ne rien gâcher, le marathon des souhaits s'étire de Noël à Nouvel An, rendant perplexes une bonne partie des Français face au manque d'inspiration qui peut s'inviter. Cette page vous dirige vers des modèles de messages de Joyeux Noël et Bonne année, des cartes de joyeuses fêtes, des images et photos ou encore des gifs. Tout pour trouver des idées originales de messages de fin d'année, à personnaliser à votre guise !

Enfin, s'il est un conseil global à garder en tête lorsque vous concocterez vos vœux, c'est que le message qui touchera vraiment votre destinataire est celui qui citera son prénom ; celui dans lequel vous aurez glissé un clin d'oeil sur un événement partagé avec lui ou une anecdote du passé ; ou encore celui dans lequel vous lui souhaiterez de bonnes choses en rapport avec ce qu'il vit actuellement.

Souhaiter de joyeuses fêtes 2022 / 2023 peut vite devenir un casse-tête. Retrouvez ci-dessous des messages et textes de Joyeuses fêtes, mais aussi des cartes et des images et photos. Nos idées concernent à la fois les messages de Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.

Quand on en vient aux messages et aux textes de Joyeuses fêtes, la difficulté principale reste sans doute d'envoyer une missive personnalisée, qui ne ressemble pas à toutes celles déjà reçues par le destinataire. Pour ce faire, consultez les idées de messages et textes de Joyeux Noël mais aussi de Bonne année répertoriées ci-dessous.

Les messages et textes de Joyeux Noël ont ceci de particulier qu'ils ne projettent pas de voeux vers le futur, autrement dit l'année à venir, mais se concentrent exclusivement sur la fête de Noël. Des envois dédiés au moment présent, souvent reliées à un attachement religieux (mais pas toujours), et qui permettent de renforcer des relations parfois mises à mal au cours de l'année par le tourbillon des mois qui s'enchaînent et la distance géographique entre les proches.

Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, désignant davantage le réveillon de la Saint-Sylvestre et les festivités du Nouvel an menant à une nouvelle année toute neuve, souhaiter "Bonne année" ne s'improvise pas toujours. Voici des inspirations en tous genre pour faire de l'angoisse de la "page blanche" un lointain souvenir.

Pour trouver des gifs de Joyeuses fêtes qui animeront vos voeux, vous pouvez tout d'abord vous rendre sur notre interface Gif de Noël et de Bonne année. Vous souhaitez avoir encore davantage de choix ? Alors rendez-vous sur Giphy, un site web américain qui comporte de nombreux gifs animés dépourvus de sons. Vous en trouverez également sur le site Gifs animés, où ils sont disponibles gratuitement, ou encore chez Dromadaire, qui propose de faire parvenir des cartes animées à votre ou vos destinataires.