Les restes d'un "extraterrestre géant" de 6 mètres de long découverts échoués en Angleterre

Un Britannique a fait une étrange découverte sur une plage de la baie de Liverpool.

Imaginez-vous découvrir une immense créature inconnue sur le sable, lors de votre balade dominicale ? C'est ce qui est arrivé très récemment à ce Britannique de 72 ans, Stephen Davies, en promenade matinale sur la plage de New Brighton, à l'embouchure de la baie de Liverpool, au Royaume-Uni. "Je courais sur la plage et je me suis dit 'qu'est-ce que c'est ?' parce que ça avait l'air assez gros", raconte-t-il dans les colonnes du journal local Liverpool Echo. Devant ses yeux : une carcasse mesurant environ six mètres, étendue sur le sable.

Inévitablement, lorsque la mer se retire et révèle les restes d'une créature aussi imposante, l'imagination s'embrase et alimente des spéculations. L'origine et le parcours mystérieux d'un tel animal à travers les profondeurs de l'océan interroge et les questions affluent : de quelle créature peut-il s'agir ? De quelle époque ? A-t-elle d'autres congénères encore en vie ? De quoi est-elle morte ? Ces questions, Stephen Davis les a évidemment posées, qualifiant sa découverte de "New Brighton Nessie" (référence au monstre du Loch Ness) ou d'"extraterrestre géant".

Mais si l'idée d'un nouveau mystère à percer peut être séduisante pour de nombreux curieux en mal d'aventure, la véritable identité de ce monstre marin est finalement beaucoup moins fantaisiste. "Je parlais à un pêcheur qui m'a dit que c'était un requin pèlerin, ce qui, je pense, n'est pas très commun par ici. Il aurait pu être emporté par la marée. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable, avant", raconte Stephen Davis au Liverpool Echo à propos de sa trouvaille. Le requin pèlerin est le deuxième plus gros poisson présent dans les eaux britanniques. Et malgré sa taille impressionnante de près de six mètres de long, l'animal échoué sur la plage de New Brighton était en fait un jeune individu !

Enormes - les requins pèlerin adultes peuvent en effet mesurer jusqu'à douze mètres de long et peser jusqu'à six tonnes - ces squales sont pourtant loin d'être les plus dangereux. Selon l'association britannique Wildlife Trust, interrogée par le journal, cette espèce est plus souvent observée pendant les mois d'été et fréquente les côtes du sud-ouest de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'île de Man et de l'ouest de l'Écosse.

"Le requin pèlerin est peut-être énorme, mais nous en savons encore très peu sur ce géant insaisissable. Le suivi par satellite a montré qu'il peut migrer sur de longues distances en hiver, certains apparaissant au large des Açores et même de Terre-Neuve. Des pêcheurs ont rapporté les avoir vus au milieu de l'hiver au Royaume-Uni et ils se retrouvent parfois morts en hiver après des tempêtes", ajoute le Wildlife Trust.