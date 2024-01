A cette date, le froid revient en France, avec la neige !

Après la succession d'événements météorologiques très contrastés en France, à quoi s'attendre en février ? Quelles sont les prévisions ? Nous n'en n'avons pas fini avec le froid !

La météo s'est montrée très contrastée en janvier : elle a été marquée par deux semaines de froid intense, avec un record de -14°C atteint à Arras le vendredi 19 janvier. Le froid a aussi été accompagné de chutes de neige en plaine dans divers endroits de la France et notamment à Paris. Cet épisode a subitement pris fin la semaine dernière, avec un redoux qui s'est installé en cette fin du mois de janvier. Le climat s'est brutalement modifié en passant de températures négatives à des températures au-dessus des normales de saison.

Le climat presque printanier qui s'est installé la semaine dernière devrait se poursuivre pour cette semaine du 29 janvier. Comme l'explique La Chaîne météo, la douceur récemment arrivée "va perdurer ces prochaines semaines avant une probable nouvelle baisse des températures mi-février". Le site explique en effet que "la France est située en bordure ouest d'un anticyclone, dans un flux de sud, faisant remonter de l'air d'origine subtropical." En première moitié de semaine, le nord et l'ouest de la France se trouveront sous les nuages alors que l'est du pays devrait être plus ensoleillé.

La Chaîne météo précise cependant que le temps restera sec. A partir de mercredi 31 janvier, l'anticyclone devrait se diriger vers l'Atlantique, provoquant un léger changement de tendance. Les nuages viendront recouvrir le ciel dans l'est du pays, où de faibles précipitations pluvieuses et neigeuses en montagne sont attendues. Ce jeudi 1er février, de faibles pluies devraient avoir lieu "en particulier au nord de la Seine". La journée de vendredi 2 février sera marquée quant à elle par un ciel nuageux notamment dans le nord-ouest. Côté températures elles devraient se situer entre 10°C et 18°C cette semaine pour les maximales, "soit 3 à 8°C au-dessus des normales" comme le précise La Chaîne météo. Les températures minimales ne devraient pas descendre en dessous de 0°C, comme annoncé dans le nord du territoire pour ce mardi matin.

Néanmoins, un changement pourrait s'opérer la semaine suivante, marquant le retour des précipitations. Pour la semaine du 5 février, La Chaîne météo annonce qu'un "temps plus dégradé se confirme", notamment dans le nord de la France. Les précipitations pluvieuses et potentiellement neigeuses qui débuteront cette semaine dans l'est, devraient s'étendre sur la moitié nord du pays et ce dès le mardi 6 février selon les prévisions de Météo France.

La Chaîne météo précise que les perturbations "apporteront quelques pluies, mais aussi un peu de neige en montagne". Elle prévoit des chutes de neige principalement dans les Alpes à partir du mercredi 7 février dans la matinée et plus précisément aux alentours de la station des Saisies. Jeudi 8 février au matin, les chutes de neige devraient s'étendre des Alpes du Nord aux Alpes du Sud, notamment près de la station Isola 2000. Dans le sud en revanche, La Chaîne météo prévoit du soleil sur " 1/3 sud du pays avec le maintien d'une certaine douceur". Les températures devraient cependant diminuer au cours de la semaine tout en demeurant au dessus des normales de saison. Météo France annonce par exemple un maximum de 17°C à Tarbes mardi 6 février et à Nice le mercredi 7.