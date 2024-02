Trop peu de gens le savent : ce moment est le pire pour mettre ses écouteurs en avion

Selon cette hôtesse de l'air, certaines petites habitudes de passagers d'avion avec leurs écouteurs sont très dangereuses et devraient être bannies.

Les hôtesses de l'air et le personnel des avions ont l'habitude des comportements parfois inappropriés de certains usagers. Ces derniers ont parfois tendance à faire comme bon leur semble, en dépit des règles de sécurité, voire du bon sens le plus primaire. Pourtant, selon cette hôtesse de l'air interrogée par le site britannique The Sun, la seule question simplissime à se poser est : faire la différence entre les questions de vie et de mort.

Cette professionnelle explique pourquoi chacun, en avion, à n'importe quel moment du vol, devrait accorder la plus grande attention au personnel de bord et à ses consignes. "Je vais expliquer comment prendre simplement cinq minutes au début de votre vol peut vraiment vous aider à survivre en cas d'urgence. Tout d'abord, quand je dis que c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous n'avez même pas vraiment à 'faire' quoi que ce soit. Vous devez simplement rester assis là, comme vous le feriez de toute façon, et nous ferons le reste", explique l'hôtesse de l'air.

C'est effectivement dans les premières minutes de chaque vol que le personnel de l'avion explique aux passagers les dispositifs de sécurité de l'appareil, les consignes à respecter, les issues de secours et le comportement à adopter en cas de problème et dans les situations d'urgence. "Le problème, c'est que personne ne la regarde - et cela nous agace tous énormément", confie la professionnelle. "Tout d'abord, nous nous sentons stupides à faire nos petites performances pour vous dans les allées alors que personne ne regarde, mais plus important encore, si quelque chose tourne mal, nous savons que nous allons perdre la bataille."

Pour elle, le problème est simple : si on ne regarde pas les consignes, ce sont des centaines de personnes qui ne sauront pas quoi faire en cas de problème. Inutile de préciser qu'en cas de situation d'urgence, ce ne sont pas les trois personnes qui ont été attentives qui vous expliqueront les consignes. Aussi, cette hôtesse de l'air s'agace de certaines distractions qui pourraient facilement être contrées : "Si cela dépendait de moi, les écouteurs seraient interdits jusqu'à ce que le signal de bouclage de ceinture soit éteint. C'est la partie la plus dangereuse du vol et cela aiderait vraiment si tout le monde était plus vigilant à ce moment-là", explique-t-elle, soulignant l'hostilité que pourrait susciter une telle mesure, qui serait pourtant, à son sens, très utile.

Et de prodiguer un conseil : "s'il vous plaît, faites juste attention pendant les quelques instants où le personnel fait la démonstration et suivez les instructions si nécessaire, ce n'est vraiment pas difficile mais cela pourrait sauver votre vie et celle des autres."