L'une des toutes premières capitales de la France était... belge

Avant Paris, d'autres villes ont été capitales de la France dans l'histoire de notre pays. Et l'une d'elle est située en Belgique !

Paris, ville lumière, ville de l'amour, capitale de France... Saviez-vous que cette dernière affirmation au moins n'a pas toujours été vraie ? Si Paris peut s'enorgueillir d'avoir été fondée dès 250 ou 200 avant Jésus-Christ et être ainsi une cité doublement millénaire, elle n'a pas toujours été aussi importante pour le pays qu'elle l'est aujourd'hui. Et pour cause : ce n'est qu'au XVIIIe siècle, plus précisément en 1792, que Paris est définitivement désignée capitale de la France. Avant cette date, plusieurs villes se sont succédées au titre de capitale de la France, qui a elle aussi changé souvent de forme et de frontières.

Chaque pouvoir en place, depuis des centaines d'années, a pris soin de définir le centre névralgique du pays ou du royaume. Ce qui donne une liste assez longue de villes ayant pu être considérées, à une époque, comme le centre de la France. Et même... au-delà des frontières que nous connaissons aujourd'hui. Aussi, l'une des villes pouvant être considérées comme ancienne capitale du pays était même située... en Belgique ! Il suffit de faire un saut de quelques centaines d'années en arrière pour la retrouver.

Au IIIe siècle, Tournai, alors appelée Turnacum, était une petite ville gallo-romaine située dans l'actuelle Belgique. Elle était située sur une route importante reliant Bavay à Cologne, ce qui lui conférait une position stratégique dans le réseau commercial de l'époque. Les vestiges archéologiques témoignent de l'occupation romaine de la région, avec notamment des traces de thermes, de villas, et d'autres structures typiques de l'époque.

Dès le IIIe siècle, elle attire les regards et, avec le déclin de l'Empire romain, Tournai est conquise par les Francs. C'est à cette époque que les premières traces d'une occupation franque apparaissent dans la région. Les Francs Saliens, une des tribus franques, s'installent progressivement dans la région et y établissent leur pouvoir.

Au cours du Ve siècle, Tournai devient une importante cité franque sous le règne de Childéric Ier (né vers 436 et mort en 481), roi des Francs saliens. Il est aussi le père du célèbre Clovis, premier roi des Francs tout court. Childéric choisit Tournai comme l'un de ses centres administratifs, renforçant ainsi son importance stratégique dans le royaume franc. La ville prospère grâce au commerce et à l'artisanat, bénéficiant de sa position le long de la rivière Escaut, qui facilitait les échanges commerciaux.

A la mort de Childéric Ier, son père, Clovis décide d'abandonner Tournai comme centre névralgique de son pays et choisit... Paris, qu'il désigne capitale en 508. C'est là qu'il meurt, trois ans plus tard, en 2011.