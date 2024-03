Votre chat vous lèche ? Ce n'est pas parce qu'il vous aime

Savez-vous pourquoi votre chat vous lèche les mains, les pieds ou le visage ?

Vous pensez que votre chat vous lèche la peau par amour ? Vous-êtes vous seulement déjà poser la question de pourquoi nos compagnons à quatre pattes étaient à ce point obsédés par le léchage ? Selon les scientifiques, on estime qu'un félin domestique adulte peut passer jusqu'à 8% de ses heures d'éveil à se toiletter avec sa langue, mais aussi à lécher un autre félin ou... vous.

Mais alors, qu'en est-il des humains : pourquoi les chats lèchent-ils les gens ? La bonne nouvelle : il n'y a aucune preuve pour dire que votre chat considère cela comme une partie d'un rituel de pré-accouplement, contrairement à ce que serait des léchouilles à un congénère. La mauvaise nouvelle : les scientifiques et les experts en comportement félin ne sont pas complètement sûrs de la raison pour laquelle votre chat pourrait passer sa langue sur votre visage ou votre main.

Cependant, bien qu'il n'y ait pas d'explication globale et définitive à ce comportement, il existe plusieurs théories pouvant expliquer pourquoi les chats domestiques lèchent les humains. Voici les principales théories expliquant ce comportement : ils montrent qu'ils vous font confiance ; ils accèdent à des informations biochimiques de votre peau et... ils vous marquent comme une autre de leurs possessions.

Dans le premier cas, celui qui voudrait que votre chat vous lèche pour vous montrer qu'il vous fait confiance, cela pourrait aussi signifier qu'il ne vous considère pas comme une concurrence sérieuse. "Ce type de léchage est similaire à un comportement chat-à-chat connu sous le nom d'allogrooming, qui est essentiellement un toilettage mutuel. Un chat apprendra cela de sa mère lorsqu'il est un chaton très jeune, aveugle et sourd. C'est essentiellement pour nettoyer le chaton et renforcer les liens sociaux", explique à la BBC le Dr David Sands, expert en psychologie animale. Cela signifie que si votre chat vous lèche, ce n'est pas un signe positif d'attachement. Ce n'est pas non plus un signe négatif.

La deuxième théorie, biochimique, voudrait donc expliquer ce léchage par l'idée assez logique qu'un chat vous léchera parce qu'il est intéressé par l'odeur présente sur votre main : "les papilles gustatives des chats sont extrêmement sensibles - elles peuvent détecter les odeurs de notre peau qui pourraient inclure des sécrétions de phéromones d'autres animaux", explique le Dr David Sands.

La troisième et dernière explication au léchage d'un chat est celle qui voudrait que votre animal vous transmette sa propre odeur, celle qu'il préfère ! "Les gens pensent toujours que lorsque les chats se frottent contre vous ou contre des choses que vous touchez, ils expriment de l'amour. Mais en réalité, les chats sont des individus très possessifs. Pour eux, plus ils peuvent vous frôler et déposer leur odeur, mieux c'est !", conclut le spécialiste. C'est ainsi que votre chat tente de renverser l'ordre établi en faisant de vous l'une de ses possessions...