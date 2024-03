Quel est l'accent le plus sexy au monde ? Le français détrôné

A première vue, on pourrait penser que l'accent français est le plus sexy au monde... Mais non !

Coup dur pour le chauvinisme français, qui voudrait que notre langue et notre accent à l'étranger soient les plus charmants au monde. Un constat qui n'est pas loin de la vérité selon des enquêtes fréquentes, mais qui n'est plus d'actualité, à en croire les résultats d'une étude récente, qui ne devrait pas faire plaisir aux Français qui se vantent d'un tel bilan.

Cette étude, réalisée par la plateforme d'apprentissage des langues Babbel, peu relayée en France et on le comprend, a été révélée par le site britannique le Daily Mail. Sa conclusion est sans appel : le français n'est plus considéré comme étant l'accent le plus sexy au monde, à en croire les réponses des personnes interrogées. Pour réaliser cette enquête, Babbel a questionné 6 000 personnes sur les langues perçues comme "les plus sexys", "les plus romantiques" et "les plus passionnées" au monde.

Mais alors, si ça n'est pas le français, quelle pourrait être l'accent jugé le plus attirant ? Et bien celui de nos voisins... les Italiens ! Rien de surprenant pour autant, cette autre langue méditerranéenne nous serait bien sûr venue à l'esprit... après le français bien sûr. Mais nous voici donc détrônés par nos amis de l'autre côté des Alpes, désormais premier du classement.

"Il existe certaines caractéristiques de l'italien qui peuvent contribuer à son attrait, analyse Noël Wolf, professeur de langue chez Babbel, au Daily Mail. La montée et la chute du ton en italien peuvent créer une qualité musicale, que certaines personnes trouvent séduisante et attirante." Et d'ajouter : "Certaines caractéristiques phonétiques, telles que le fait de rouler les sons 'r', peuvent être distinctives en italien, ce qui est considéré par beaucoup comme charmant ou attrayant".

Les résultats de l'enquête ont montré que l'allemand remportait le titre de "langue la plus directe" et l'anglais britannique celui de "la plus polie". Fort de ce constat, un autre journal britannique, le New York Post a contacté les représentants de Babbel pour aller plus loin dans l'analyse, citant une autre enquête de 2017 de la même plateforme, menée cette fois auprès de plus de 15 000 personnes et qui avait désigné le français comme "l'accent le plus sexy" et l'italien comme le numéro deux.

"Les locuteurs anglophones sont attirés par la mélodie d'une langue comme le français ou l'italien", soulignait à l'époque Patti Adank, linguiste et professeure de perception et de production de la parole à l'University College London. Voilà qui devrait apaiser l'ego de nos lecteurs les plus amoureux du français : rassurez-vous, entre l'accent tricolore et celui des Italiens, tout peut vite basculer !