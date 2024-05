Pourquoi les chats et les chiens tentent d'attraper leur queue et quand il faut s'en inquiéter

C'est une habitude chez certains chats et chiens : courir après sa propre queue.

L'image n'a rien de surprenant : votre compagnon à quatre pattes, courant en rond sur lui-même pour tenter d'attraper sa queue. Si vous avez déjà observé une telle scène, savez-vous quelle en est la signification ? Ce comportement, parfois intriguant - souvent amusant - est particulièrement fréquent chez les jeunes chiens et chats. Pour eux, courir après leur queue est souvent un simple jeu, servant notamment à dépenser leur énergie débordante. Parce que nos jeunes compagnons surexcités aiment une chose plus que tout : s'amuser.

"On l'observe aussi chez les chats, et là encore il s'agit d'un comportement très juvénile. Il n'est toutefois pas surreprésenté par rapport à un autre type de jeu", explique Jessica Zoccoli, docteure-vétérinaire en Île-de-France, interrogée par le magazine Geo. Mais ce comportement, dans d'autres circonstances, doit interroger le propriétaire de l'animal. Car les adultes, contrairement aux chiens et chats plus jeunes, montrent beaucoup moins d'intérêt pour ce type de jeu. Normalement, un animal adulte ne court que bien plus rarement après sa queue et si c'est le cas, cela pourrait être le signe de quelque chose de plus sérieux.

Lorsque ce comportement est soudain, voire s'intensifie chez un animal qui ne l'a jamais ou rarement fait, cela peut signifier qu'il souffre d'un problème de santé. Il y a alors plusieurs explications, selon différents spécialistes. La première d'entre elles peut être celle des parasites - notamment les puces, qui peuvent provoquer chez l'animal des démangeaisons, particulièrement au niveau de la base de la queue, une région difficilement atteignable pour eux.

Une autre cause fréquente d'un animal qui court après sa queue est l'inflammation des glandes anales. Situées sur l'arrière-train de nos amis à quatre pattes, elles peuvent s'infecter et devenir gênantes. La douleur poussant l'animal à essayer de se lécher pour apaiser la zone affectée, le faisant tourner sur lui-même. Outre les problèmes physiques, la chasse à la queue peut également être le signe de troubles comportementaux, comparables aux TOC - troubles obsessionnels compulsifs - des humains, mais aussi d'un stress ou bien d'un ennui de votre animal, qui doit décharger son surplus d'énergie d'une façon ou d'une autre.

Le manque de stimulation mentale et physique peut conduire les animaux à développer des comportements anormaux. Les chiens et chats souffrant d'anxiété peuvent, par exemple lorsque leur maître s'absente, adopter cette habitude pour se réconforter et s'occuper. Un stress global, tel qu'une surstimulation ou la présence d'un autre animal perturbant, peut également déclencher ce comportement.

Il faut donc différencier deux situations : le jeu habituel ou la pratique soudaine. Si votre animal court après sa queue de temps en temps pendant qu'il joue, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. Si ce comportement est soudain, devient obsessionnel et/ou s'accompagne d'autres comportements que vous trouvez anormaux, une consultation vétérinaire s'impose pour écarter tout problème médical ou comportemental.