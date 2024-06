Les impôts remboursent 1200 euros à ceux qui remplissent cette case dans leur déclaration de revenus

Plus de 4 millions de Français en profitent chaque année.

C'est un point bien souvent omis lorsqu'il est question des impôts. Si l'on parle communément de la déclaration de revenus, l'intitulé du formulaire ne laisse pas entendre que le fisc prend également en compte les dépenses engagées tout au long de l'année. Pourtant, il s'agit là d'une partie importante à remplir, permettant de faire diminuer la somme à régler à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Divers dispositifs existent mais une ligne peut faire particulièrement baisser la note de manière drastique : il est possible de défalquer jusqu'à 6000 euros du total à payer aux impôts grâce à la case 7DB. Celle-ci concerne beaucoup de Français. 4,5 millions d'entre eux la remplissent chaque année. En moyenne, cela offre une réduction de 1200 euros sur la facture fiscale.

© Maxime Gil / Linternaute

Cette case concerne la baisse d'impôts à laquelle vous avez droit si vous avez eu recours à un service à la personne durant l'année 2023. Celui-ci peut avoir été de diverses formes : femme de ménage, garde d'enfant à domicile, assistance aux personnes âgées ou handicapées, travaux de bricolage, de jardinage, assistance informatique, promenades d'animaux de compagnie...

Ainsi, si vous avez fait appel à une personne pour garder vos enfants quelques heures par semaine, pour faire du nettoyage/repassage à votre domicile ou encore pour entretenir vos espaces verts, vous avez le droit d'inscrire cette ou ces dépense(s) dans cette case : l'Etat en prend en charge une partie, en baissant le montant de votre impôt.

Pour trouver la case 7DB, il faut aller dans votre espace personnel des impôts, ouvrir votre déclaration en ligne et aller jusqu'à la seconde page intitulée "Vos charges" en cliquant sur "Suivant". Plus bas, la ligne 7DB "Service à la personne : emploi à domicile" apparaît. Il suffit alors de cliquer sur le crayon. Une fenêtre s'affiche alors, vous demandant de détailler les dépenses que vous avez eues ainsi que les aides que vous avez peut-être perçues. Ensuite, il suffit de valider. Le calcul sera fait automatiquement et le résultat sera reporté sur la dernière page de votre déclaration, avant la validation.

Pour une déclaration sans enfant, le montant maximal pris en compte peut être 12 000 euros au total et offre une réduction d'impôts de 6 000 euros, soit 50% des frais engagés. Le plafond est porté à 1500 euros supplémentaires par enfant à charge (13 500 euros pour une déclaration avec un enfant, 15 000 euros avec deux enfants etc...) et le remboursement offert est toujours de 50%. Il s'agit du crédit d'impôt le plus utilisé par les Français.