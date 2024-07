Il existe plusieurs couleurs de passeport, certaines sont extrêmement rares

On l'oublie souvent, mais il existe plusieurs couleurs de passeport.

Peu de gens prêtent attention à leur couleur et pourtant, la teinte d'un passeport n'est pas choisie au hasard. Elle peut refléter des aspects géographiques, historiques, culturels et politiques d'un pays. Les passeports de couleur rouge sont parmi les plus courants dans le monde. Cette couleur est souvent associée aux pays ayant une histoire ou une influence communiste. Par exemple, les passeports de la Chine et de la Russie sont rouges, tout comme ceux de plusieurs pays d'Europe de l'Est, qui ont été sous l'influence de l'Union soviétique.

En Europe, de nombreux pays membres de l'Union européenne - c'est le cas de la France - ont opté pour des passeports bordeaux ou rouges. Cette uniformité de couleur vise à promouvoir un sentiment d'unité au sein de l'UE. Les passeports de la Croatie, de la Turquie et de la Macédoine, candidats potentiels à l'adhésion à l'UE, sont également rouges, signalant leur intention de rejoindre cette union.

La couleur bleue est la deuxième plus courante pour les passeports dans le monde. Elle est souvent utilisée par les pays du continent américain, comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et le Venezuela. Cette couleur est généralement associée à ce continent et symbolise le "Nouveau Monde." En Afrique, il existe également des passeports bleus : les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) utilisent des passeports verts, rouges et bleus, mais le bleu est souvent utilisé par les nations côtières, comme le Ghana, en représentation de la mer et le commerce maritime.

Troisième couleur, le vert. Il est couramment utilisé par les pays de l'Islam, car il a une signification religieuse. Le passeport saoudien est vert, tout comme ceux du Pakistan et du Maroc. Cette couleur est également associée à la nature et à la terre. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme mentionné précédemment, les passeports verts sont utilisés par les nations membres de la CEDEAO. Le Nigeria, par exemple, utilise un passeport vert, ce qui est en partie dû à son abondance de ressources naturelles et à son affiliation religieuse musulmane majoritaire.

Le moins courant des passeports est le noir. Ils sont rares, mais existent par exemple en Nouvelle-Zélande. Probablement en raison de la couleur nationale non officielle du pays - pensez au All Blacks, leur équipe de rugby. Le noir peut également être perçu comme une couleur de prestige et de puissance. D'autres pays, comme certains en Afrique, ont des passeports noirs, comme le Botswana et la Zambie.

Bien que les couleurs principales des passeports soient le rouge, le bleu, le vert et le noir, il existe des variations et des nuances dans chaque catégorie, avec des tons plus foncés ou plus clairs pour se différencier des autres nations. La couleur d'un passeport peut également changer en fonction de facteurs politiques ou diplomatiques. Un exemple notable est le Royaume-Uni, qui a changé la couleur de ses passeports de rouge bordeaux à bleu après le Brexit, en revenant à la couleur utilisée avant son adhésion à l'UE.