Les petits carrés sur les tubes de dentifrice servent à quelque chose, tout le monde l'ignore

La présence des carrés de couleur à l'extrémité des tubes de dentifrice a une explication toute simple que peu connaissent.

Pour la majorité des consommateurs, le packaging des produits vendus dans le commerce est un mystère. A l'exception de quelques logos et pictogrammes très populaires, les emballages sont couverts de codes, d'images et parfois de chiffres à la signification inconnue. Pour les produits alimentaires, il s'agit souvent des logos de recyclage ou de tri concernant l'emballage. Les produits d'entretien ou d'hygiène présentent quant à eux des logos concernant la sécurité, aussi bien pour la santé que pour l'environnement.

Mais certains consommateurs ont attribué à des pictogrammes un sens qui relève davantage de la légende urbaine que d'une réelle explication. Des théories parfois inventées de toutes pièces qui peuvent se démocratiser à large échelle via les réseaux sociaux. C'est le cas notamment d'une croyance à propos des tubes de dentifrice vendus dans les supermarchés, qui présentent un carré de couleur à l'extrémité qui change selon les marques.

Le hoax s'est propagé sur les réseaux sociaux en Europe et en Amérique du Nord. © Capture Twitter

Comme l'affirme le Daily Mail, une théorie s'est récemment répandue en ligne, principalement sur TikTok, qui explique que la couleur de ces carrés indique si le dentifrice a été réalisé avec plus ou moins d'ingrédients naturels. Selon cette supputation, les carrés noirs et rouges signifieraient que le produit est largement ou complétement composé d'ingrédients chimiques, tandis que les vert et bleus révèleraient des ingrédients plus naturels.

Ce qui est tout à fait faux, comme le confirment les grandes marques et les dentistes qui donnent la véritable explication derrière la présence de ces carrés. Ces professionnels affirment que ces carrés sont en réalité un repère pour les capteurs des usines de production de dentifrice, qui leur permet de détecter la fin du tube, afin de le couper au bon endroit et avoir ainsi un emballage conforme. Comme le relaie le Daily Mail, cette théorie est arrivée jusqu'à la marque Colgate qui a elle-même réagi et a qualifié cette explication en ligne de "canular" et a ajouté : "Malgré l'engouement pour les codes secrets à déchiffrer, il n'y a ici rien à découvrir car cette histoire est totalement fausse".

Selon l'entreprise canadienne Silverhill Dental basée dans l'Ontario, "le carré de couleur à l'extrémité des tubes ne révèle aucune information sur la composition du produit et ne devrait pas être être pris en compte dans le choix d'un dentifrice".

Pourtant, des recettes de dentifrices "maison" ont vu leur popularité grimper en flèche. Des recettes qui contiennent souvent trop de jus de citron acide ou de bicarbonate de soude, trop abrasifs pour les gencives et l'émail des dents. Le charbon est aussi devenu un produit commun dans l'hygiène dentaire pour ses propriétés blanchissantes. Mais l'utilisation du charbon à cette fin ne serait pas sans risque, selon la revue British Dental Journal et réalisée par un groupe de chercheurs britanniques.