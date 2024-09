60 Millions de Consommateurs a testé le nouveau Nutella, et un ingrédient pose question

Le nouveau Nutella arrivé dans les rayons soulève son lot de questions. 60 Millions de Consommateurs a mené l'enquête sur cette nouvelle recette.

Nutella règne en maître sur les petits-déjeuners et les goûters des Français. Mais voilà qu'un nouveau venu fait son apparition dans les rayons en cette rentrée 2024 ! Son nom ? Le "Nutella Plant-Based". Son couvercle vert pourrait laisser penser à un produit issu de l'agriculture biologique. Il n'en est rien, comme confirmé par la liste des ingrédients.

Nutella présente bien ce produit comme une alternative végan et Ferrero, le fabricant, précise que la couleur verte fait simplement référence aux "ingrédients végétaux utilisés dans le produit". De quoi susciter la confusion pour certains consommateurs ?

Intrigué par ce Nutella vegan ? Sachez que 60 Millions de Consommateurs a publié une enquête sur son site internet. Le magazine assure ainsi avoir passé au crible la composition de ce nouveau produit. Il a ensuite organisé un test de dégustation à l'aveugle pour le comparer avec d'autres pâtes à tartiner végétaliennes du marché.

La composition de ce nouveau Nutella soulève ainsi des questions. Si le lait a effectivement disparu de la recette, remplacé par du sirop de riz et de la farine de pois chiches, un ingrédient controversé demeure : l'huile de palme. Cette huile, décriée pour son impact environnemental et ses effets sur la santé, reste le deuxième ingrédient le plus important dans ce Nutella après le sucre.

Le test de dégustation à l'aveugle a aussi réservé son lot de surprises. Si les dégustateurs de 60 Millions de consommateurs ont eu du mal à différencier les deux versions, cette recette végan a été jugée meilleure que l'original ! Les testeurs ont noté un goût de noisette plus prononcé et une sensation moins sucrée en bouche. Cependant, le Nutella Plant-Based n'est pas exempt de défauts. Sa texture a été jugée plus pâteuse que celle de l'original. Enfin dernier point non négligeable pour les amateurs de la célèbre pâte à tartiner, il faudra mettre la main au portefeuille pour goûter ce "nouveau Nutella".

Selon 60 Millions de consommateurs, le prix au kilo de ce Nutella vegan était 52% plus élevé que le Nutella classique dans un supermarché test, un écart moyen que nous avons pu également constater sur plusieurs plateformes de drives et de livraisons. Ferrero l'explique par la composition. L'ajout de sirop de riz et de farine de pois-chiches génère visiblement un surcoût. Les autres pâtes à tartiner vegan testées par le magazine sont d'ailleurs encore plus chères...