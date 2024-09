Adieu à ces petits cadeaux "volés" par tous les clients, ces hôtels les ont déjà supprimés

De plus en plus d'hôtels suppriment ces petits objets de leurs chambres. Les clients vont devoir prendre de nouvelles habitudes...

C'est un geste que font beaucoup de clients d'hôtels et qui est appelé à disparaître très prochainement... Et on ne parle pas là des peignoirs ou des chaussons purement et simplement volés chaque année dans des chambres d'hôtels au grand désarroi de la direction qui fait souvent la chasse à ces serial-chapardeurs !

A leur arrivée dans leur chambre, nombreux sont les clients à profiter en toute simplicité et en toute légalité de petits présents disposés par le personnel : petits bonbons, chocolats, gâteaux... Tout dépend de l'hôtel, de son standing, si vous avez signalé une occasion spéciale mais aussi de l'endroit où vous vous trouvez.

Parmi les petits cadeaux qui ont commencé à disparaître, figurent ainsi les petits flacons de gels douche, shampoing, savons ou après-shampoing. Ils sont pratiques, souvent de bonne qualité, permettent de se servir de la quantité voulue et représentent un petit geste apprécié faisant partie d'un séjour réussi. Problème, la plupart des clients n'hésitent pas à les emporter avec eux dans leur bagage à la fin de leur séjour, posant ainsi un problème écologique. En effet, ces petites bouteilles doivent être constamment remplacées, générant une importante quantité de déchets plastiques.

Face à cette problématique, certains pays ou régions comme l'Etat de New York ont décidé d'agir. À partir du 1er janvier 2025, les hôtels de plus de 50 chambres ne pourront plus proposer ces petits contenants de moins de 12 onces (environ 350 ml). Une interdiction qui s'étendra à tous les établissements de l'État à partir de 2026. En Californie, une loi similaire est déjà en vigueur depuis 2023 pour les grands hôtels, puis 2024 pour les plus petits.

De leur côté, de nombreuses enseignes hôtelières majeures comme Marriott ou Hilton ont déjà anticipé ces changements. Elles ont commencé à remplacer ces petits flacons par des distributeurs de plus grande taille, permettant une utilisation plus écologique et durable. Selon Marriott, cette transition devrait permettre d'éviter l'envoi en déchèterie d'environ 1,7 million de livres de plastique chaque année, soit plus de 700 tonnes ! Pour les remplacer, une solution émerge dans de nombreux hôtels, celui des distributeurs placés dans les douches ou baignoires avec de grandes bouteilles fixées et remplies par le personnel.

Et en Europe ? Sachez que la tendance est globalement la même. Un projet de loi de l'Union européenne prévoyait d'interdire la plupart des petits emballages cosmétiques et d'hygiène dans les hôtels d'ici le 1er janvier 2027. Seuls les contenants réutilisables, en carton ou en papier seront alors autorisés. Si les modalités précises sont encore attendues et que le délai poussant les hôtels à les interdire définitivement pourrait être étendu, plusieurs hôtels et grandes chaînes ont déjà commencé à les supprimer. C'est notamment le cas de la firme Marriott à l'échelle mondiale mais aussi de certains hôtels parisiens.