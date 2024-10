Cette astuce trop peu connue permet d'emporter des liquides de plus de 100 ml dans l'avion

Les règles de sécurité des aéroports sont très strictes. L'une d'elle permet de contourner la règle des 100 ml et d'embarquer de plus grands contenants dans les avions.

Partir en vacances en avion peut être un vrai casse-tête. Entre la gymnastique mentale et physique pour respecter le poids maximal de la valise, et l'éternelle galère de remplir de toutes petites bouteilles de shampooing et de savon pour ne pas dépasser les 100 millilitres autorisés, certains peuvent vite se décourager.

Les voyageurs ont d'ailleurs vécu un véritable faux espoir en février dernier, lorsque les aéroports européens ont annoncé l'autorisation des liquides de plus de 100 ml dans les bagages cabines avant de rétropédaler. Mais, les experts du voyage ont trouvé une faille pour contourner ce problème en toute légalité.

C'est une toute petite ligne dans le règlement de la Transportation Security Administration (agence nationale américaine de sécurité dans les transports) qui a attiré l'attention des plus vigilants. On peut y lire en toutes lettres que "les articles liquides sont autorisés à passer le point de contrôle à condition qu'ils soient congelés au moment de leur présentation au contrôle." Passer ses bouteilles de boissons, de shampoings et de savons au congélateur est donc la solution miracle pour pouvoir les faire embarquer dans un avion.

Mais attention, les explications de la TSA ne s'arrêtent pas là. Plus loin, on peut lire les conditions à respecter. "Si les liquides congelés sont partiellement fondus, gluants ou contiennent du liquide au fond du récipient, ils doivent répondre aux exigences des 100 ml." Il peut donc être utile de conserver ces liquides dans un sac congélation pour ne prendre aucun risque.

© Pixel Short -AdobeStock

La TSA rappelle également que les blocs de glace médicale sont autorisés même s'ils sont partiellement fondus. "Les blocs de glace en gel médicalement nécessaires en quantités raisonnables sont autorisés quel que soit leur état physique, avec ou sans présence de lait maternel." Dans ce cas, il faut cependant prévenir le contrôleur.

Du côté des compagnies françaises et européennes, les règles sont plus strictes. N'importe quelle bouteille remplie, hors médicament et lait maternel, doit respecter la règle des 100 ml. Même complètement congelée, celle-ci ne sera pas acceptée par les autorités. Une grande bouteille vide est bien évidemment autorisée. Il est donc peut-être plus pratique de passer les contrôles avec un récipient vide, et de le remplir une fois que cette étape stressante est derrière vous !