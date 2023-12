Qu'est-ce qui est le plus bénéfique : se doucher le matin ou le soir ? Un expert répond

À quelle fréquence est-il préférable de se doucher ? Quelle est alors la température idéale ? Et : vaut-il mieux se doucher le matin ou le soir ?

Se doucher le matin ou le soir ? C'est un choix difficile. D'une part, tout le monde aime se débarrasser de toute la saleté de la journée en fin de journée. Mais d'autre part, on aime aussi aller au travail fraîchement douché. Bien sûr, on peut faire les deux mais quand on n'a pas le temps, lequel choisir ?

Une douche le soir a trois avantages selon les experts. Une douche chaude stimule la libération de mélatonine, une hormone somnifère, et quand vous vous séchez, votre corps se refroidit à la température appropriée pour passer une bonne nuit. Cela assure donc un meilleur sommeil, en plus de vous nettoyer. Et bien sûr, cela aide à laver la saleté de la journée, qu'il s'agisse de sueur ou d'odeurs mystérieuses. Si vous souffrez d'une peau sèche ou sensible, se doucher le soir est une meilleure façon d'hydrater votre peau.

Une douche le matin n'a qu'un avantage, et c'est une meilleure hygiène, poursuit l'expert. Se doucher le matin amène le biome microbien de la peau à un niveau de base plus hygiénique. Maintenant que la question de quand se doucher est réglée, il reste encore deux points importants à connaître : quelle température d'eau utiliser et quelles zones du corps laver en profondeur.

La température idéale de l'eau pour se doucher varie selon les préférences personnelles et les besoins spécifiques de la peau. En général, l'eau tiède, autour de 37 à 39 degrés Celsius, est souvent recommandée. Cette température est suffisamment chaude pour être confortable sans être trop brûlante, aidant à relaxer les muscles sans dessécher la peau. Les douches trop chaudes peuvent en effet éliminer les huiles naturelles de la peau, causant sécheresse et irritation. Pour les personnes ayant une peau sensible ou des conditions comme l'eczéma, il est parfois suggéré d'utiliser une eau encore plus tiède pour éviter l'irritation.

Lorsqu'on se douche, il y a plusieurs zones du corps qui sont souvent négligées mais qui nécessitent un nettoyage attentif. Parmi celles-ci, les pieds, notamment entre les orteils, sont fréquemment oubliés, ce qui peut favoriser l'accumulation de bactéries et de champignons. De même, le nettoyage derrière les oreilles et le cou, où la saleté et les huiles peuvent s'accumuler, est souvent négligé. Les zones pliées du corps, telles que les aisselles, le nombril, l'aine et sous les seins, doivent également être bien nettoyées pour éviter les odeurs et l'irritation. Enfin, il ne faut pas oublier de nettoyer en profondeur sous les ongles, où la saleté et les germes peuvent facilement s'accumuler.