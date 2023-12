Voici la réponse idéale pour mettre fin instantanément à un comportement passif-agressif, selon un expert de la prise de parole en public

Le comportement passif-agressif implique une expression indirecte de sentiments hostiles ou négatifs au lieu d'une communication ouverte et directe. Voici comment y faire face.

Imaginez : Votre collègue, avec qui vous vous entendez normalement bien, vous a évité à déjeuner, puis a grogné lorsque vous lui avez proposé de lui prendre un café. Il est clairement contrarié contre vous, mais ne veut pas l'aborder. Ceci est un comportement passif-agressif typique — une caractéristique des personnes qui ont du mal à gérer les conflits. En tant que formateur en prise de parole en public, John Bowe a trouvé que la meilleure façon de gérer la passivité-agressivité est de la neutraliser doucement avec une action contraire : agir rapidement et communiquer directement et ouvertement.

Cela demande du courage. Mais avec de la pratique, votre peur de la confrontation diminuera. Lorsque vous faites face à la passivité-agressivité, restez calme et faites trois choses :

Approchez la personne dans un cadre privé où vous vous sentirez tous les deux à l'aise de parler franchement.

Vérifiez votre langage corporel et votre ton de voix. Si vous vous sentez raide et défensif, essayez de vous détendre. Vous voulez montrer que vous êtes vraiment préoccupé et que vous agissez de bonne foi. Vous ne voulez pas paraître menaçant.

Enfin, demandez : "Pouvez-vous me dire ce qui vous dérange ?"

En seulement sept mots, cette dernière question résout souvent le problème instantanément. Si la personne vous dit ce qui la contrarie, vous reprendrez probablement des interactions normales et cordiales immédiatement. Peut-être que vous réaliserez que c'était un malentendu. Peut-être que c'est quelque chose de plus profond qui prendra du temps à résoudre.

Dans tous les cas, ce qui est crucial pour gérer ce moment avec succès, c'est que après avoir posé la question, vous vous taisiez et écoutiez. Lorsque votre collègue répond, faites une pause. Cela peut ne pas avoir de sens pour vous. Cela peut sembler injuste ou inexact. Mais ne répondez pas avant d'avoir pris le temps de l'absorber.

S'il est contrarié pour une raison qui mérite des excuses, comportez-vous diplomatiquement. Des excuses vraies et puissantes n'incluent jamais d'excuse ou de défense. Concentrez-vous sur ce que vous avez fait de mal et rien d'autre. Ne supposez pas qu'il est évident que vous êtes désolé. Dites les mots réels "Je suis désolé", et pensez-le.

Le plus important de tout, résistez à l'envie de discuter. L'objectif n'est pas d'avoir raison ou de prouver que votre collègue a tort. Votre but est de restaurer un espace de conversation sûr. Ne vous excusez pas si cela vous semble faux. Mais remerciez la personne en face d'avoir accepté d'avoir la conversation.