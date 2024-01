Les sièges inclinables vont disparaître des avions, voici ce qui va les remplacer

Incliner son siège en avion ne sera bientôt plus possible. Les compagnies ont trouvé une autre solution, plus simple et plus économique !

Le siège inclinable dans les avions est en train de devenir une relique du passé. Une révolution est en cours dans l'industrie aéronautique, visant à remplacer les sièges inclinables par une alternative plus moderne et pratique. Cette transition s'explique par plusieurs facteurs. Les sièges inclinables, bien qu'appréciés par certains passagers, représentent un coût non négligeable pour les compagnies aériennes.Ils nécessitent une maintenance régulière et sont sujets à l'usure, sans compter leur poids qui influe sur la consommation de carburant.

De plus, la fonction d'inclinaison peut être source de conflits entre passagers, perturbant ainsi le vol. Comme le rappelle CNN, plusieurs vols ont déjà dû être détournés après une bagarre entre passagers. Ces derniers se disputaient visiblement sur l'utilisation de ce bouton permettant d'incliner les sièges. L'industrie aéronautique a par conséquent commencé à introduire des sièges dits "pré-inclinés" dans les années 2000. Ces sièges, fixés à un angle déterminé, offrent un compromis entre la position droite et légèrement inclinée.

Ils sont plus légers, ne comportent pas de mécanisme d'inclinaison et offrent une meilleure gestion de l'espace dans la cabine. Les premiers à adopter ces sièges furent les compagnies aériennes low-cost, pour lesquelles la réduction des coûts est primordiale. Ces sièges s'avèrent idéaux pour les vols courts où le confort d'un siège inclinable n'est pas essentiel.

Ces sièges nouvelle génération sont le fruit de l'innovation de fabricants renommés. Ils se distinguent par leur conception ergonomique, tel que le design en forme de "cuvette" qui permet d'optimiser l'espace pour les genoux des passagers. Cette conception permet d'ajouter des rangées supplémentaires dans l'avion, maximisant ainsi la capacité des appareils.

Mais la transition vers ces sièges n'est plus limitée aux compagnies low-cost ! Même les compagnies aériennes traditionnelles, confrontées à la concurrence des tarifs bas, commencent à intégrer ces sièges dans leurs cabines. Cela se manifeste souvent sous la forme de cabines hybrides, où les premières rangées de la classe économique peuvent bénéficier de sièges avec plus de fonctionnalités (moyennant des options généralement payantes permettant de choisir son siège à bord), tandis que le reste de la cabine est équipé de sièges pré-inclinés.

Cependant, il est important de noter que le siège inclinable n'est pas destiné à disparaître de tous les segments du marché aérien. Sur les vols long-courriers, où le confort sur une longue durée est crucial, les sièges inclinables restent un élément essentiel. Les améliorations apportées aux sièges pré-inclinés, comme l'augmentation de l'espace pour les jambes, sont également intégrées dans la conception des sièges inclinables des vols longue distance, offrant ainsi le meilleur des deux solutions.