Ces idées simples pour travailler en voyageant

Avis aux amateurs de voyage, qui doivent toutefois continuer à travailler...

Avoir un emploi fixe, du lundi au vendredi, en horaires de bureau doit-il forcément signifier que vous devez mettre votre rêve de voyager dans le monde en attente ? De nos jours, de nombreuses professions offrent non seulement une stabilité financière, mais aussi l'avantage non-négligeable et excitant de pouvoir voyager fréquemment. Explorons quelques-uns des meilleurs emplois qui vous permettent de construire une carrière épanouissante tout en satisfaisant votre envie de voyager.

Alors que la pandémie de COVID-19 avait temporairement mis un frein à l'industrie du voyage dès 2020, elle a également permis aux gens de réévaluer comment - et où - ils souhaitent travailler. Que vous souhaitiez un horaire de travail plus flexible ou que vous vouliez poursuivre l'aventure en dehors de votre emploi classique, il existe une variété d'opportunités professionnelles qui vous permettent de voyager.

Pour satisfaire vos envies de vastes horizons tout en continuant de travailler, nous vous avons sélectionné plusieurs emplois vous permettant de mener les deux de front, à votre rythme et surtout, depuis n'importe quel endroit du globe. Les voici :

Commençons par un métier parfois oublié : celui, passionnant, de cartographe. Les cartographes rassemblent des données afin de produire des cartes géographiques détaillées. Ils emploient des outils sophistiqués tels que les systèmes d'information géographique, ou SIG, pour effectuer des analyses spatiales, garantissant ainsi une précision dans la représentation des terrains, des caractéristiques et d'autres informations. Bien que les cartographes peuvent parfois passer la majeure partie de leur temps dans des bureaux, certains emplois spécifiques peuvent exiger des déplacements fréquents vers les lieux à cartographier.

Autre métier permettant de travailler en voyageant est celui, plus prévisible, d'hôtesse de l'air ou de steward. Les agents de bord accompagnent les avions dans tous leurs déplacements, veillant à la sécurité et au confort des passagers. Ils assurent également la communication avec les pilotes concernant les détails du vol et les conditions de la cabine. La fréquence des déplacements des agents de bord dépend de facteurs tels que leur ancienneté et les politiques de planification de la compagnie aérienne. Mais le métier d'hôtesse de l'air et de steward reste le meilleur moyen de travailler en voyageant !

Il existe d'autres métiers qui permettent de ne pas rester sur place : pensez notamment aux coachs sportifs, qui peuvent exercer partout dans le monde, mais aussi aux personnes en freelance, dans tous les domaines : quoi de mieux pour travailler à l'autre bout de la planète que d'assurer des horaires de nuit dans une entreprise française ? Ou n'importe quelle mission ? Une fois la date limite de rendu posée, vous pouvez faire comme bon vous semble.