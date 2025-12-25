Cette technique permet de prendre le train gratuitement, mais peu de Français la connaissent

Cette start-up permet à des voyageurs de se faire payer leur billet de train contre un service.

Votre compte en banque a viré au rouge avec les fêtes mais vous envisagez quand même de voyager en 2026 ? Pour couronner le tout, vous venez de vérifier les différentes plateformes de réservation, même low cost, et vous constatez que les billets sont hors de prix. Et pourtant, savez-vous qu'il existe un moyen d'embarquer dans un train en vous faisant payer le billet par quelqu'un d'autre ? Moyennant un petit service, bien entendu...

A condition d'aimer les enfants et de savoir s'en occuper, le site Kidygo propose à des voyageurs de se faire payer un trajet en train, en bus ou en avion, par des parents qui sont à la recherche d'accompagnateurs pour leurs enfants. Toutes les destinations, françaises ou européennes, sont possibles, que ce soit en train, en bus ou en avion, même si la majorité des annonces concernent des trajets ferroviaires dans l'Hexagone, entre la capitale et les grandes villes de province comme un Paris-Marseille, un Paris-Lyon ou encore, un Paris-Bordeaux, qui coûtent généralement plus de 100 euros...

Si cette plateforme créée en 2014 est encore mal connue des Français, elle fait le bonheur des étudiants au petit budget et des parents divorcés ! "C'est très souvent le même genre de cas. Le papa habite à tel endroit, la maman à tel autre. Ils sont séparés et cherchent un moyen de déplacer l'enfant sans avoir à se déplacer eux. Et donc on amène un enfant de l'un vers l'autre", expliquait Maëlle à France Info, une étudiante lyonnaise qui en deux ans, s'était déjà fait payer une vingtaine de billets de train via Kidygo. Dans la moitié des cas, les parents proposent un billet intégralement remboursé. Autrement, la part remboursée varie en fonction de la date du voyage et du moment où les parents effectuent la réservation.

Pour devenir "KidySitter", il suffit de s'inscrire sur le site moyennant un abonnement de 9,90 € par mois sans engagement (activé uniquement au premier trajet effectué). Le site est en revanche gratuit pour les parents. Le voyageur fournira une preuve d'un casier judiciaire vierge, carte et photo d'identité, et devra compléter sa présentation en ajoutant diplômes, certifications et éventuelles expériences significatives (BAFA, colonies de vacances, gardes d'enfants, premiers secours, etc.) dans le but de rassurer les parents. Une fois le profil validé, le futur accompagnant peut alors proposer des trajets en train et/ou accéder aux demandes des parents.

Sur le moteur de recherche, les annonces déposées par les parents mentionnent les villes de départ et d'arrivée, les date et horaires, le nombre d'enfants à prendre en charge durant le trajet ainsi que le remboursement total ou partiel du billet. Si l'on est prêt à partir n'importe où, il est même envisageable de n'indiquer aucune destination d'arrivée ! Si un parent est intéressé par la candidature, le site procède à un échange de coordonnées. C'est un échange de bons procédés qui a le mérite d'être connu.