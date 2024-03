Le Japon cherche des volontaires pour vivre gratuitement dans un hôtel de luxe

Au Japon, une start-up propose de résider dans un hôtel de luxe, en échange de quelques heures de travail.

Résider dans un hôtel de luxe au Japon, vous pensiez ne pas en avoir les moyens ? Détrompez-vous. Au pays du soleil levant, le gouvernement doit faire face à une dégringolade démographique depuis plusieurs décennies. En cause, une natalité en berne et donc, une population inévitablement vieillissante. En plus des retraites de seniors, toujours plus nombreux, à financer, la main d'œuvre manque dans de nombreux métiers de service, comme l'hôtellerie ou la restauration.

Une problématique qui pousse les entreprises nippones à travailler sur différentes solutions pour tenter de ramener du personnel. Ce qui peut être un énorme bon plan pour les Français souhaitant aller au Japon, mais n'en ayant pas forcément les moyens financiers, le voyage coûtant très cher - parfois jusqu'à 1 200 euros pour un aller-retour de Paris. C'est dans cette optique qu'une entreprise japonaise a trouvé une idée qui pourrait bien avantager plus d'un travailleur.

La start-up japonaise Otetsutabi a développé un concept se rapprochant du Wwoofing - être hébergé, souvent dans une exploitation agricole, en échange de petits travaux, pratique très populaire par exemple en Australie avec les détenteurs de "passeport travail". Le concept est très simple : travailler quelques jours dans un cadre somptueux, que ce soit à la plage, à la montagne ou en pleine nature, tout en profitant des avantages d'un hébergement haut de gamme gratuitement, évidemment.

L'entreprise japonaise Otetsutabi se charge de mettre en relation des travailleurs désireux de s'évader de leur quotidien avec des hôtels, des restaurants et même des stations de ski ayant besoin de renfort de personnel dans leurs équipes. Plusieurs tâches sont proposées, du ménage dans un hôtel de luxe, de l'entretien dans des lieux publics ou la vente de forfaits de ski dans les stations nipponnes. Et ce n'est pas tout ! Vous seriez rémunéré au salaire horaire minimum, qui dépend de la région au Japon - à Tokyo, il est d'environ 1 200 yens de l'heure, soit 7,50 euros -, avec logement et repas inclus. Le tout, dans des régions parfois méconnues - et donc loin du tourisme de masse dans certains coins sublimes du Japon.

L'initiative de l'entreprise Otetsutabi n'est pas nouvelle, mais la demande explose avec cinq fois plus de volontaires en 2024 qu'en 2021. Avec la réouverture des frontières du Japon après la pandémie de Covid-19 dans le monde, nombreux sont les aventuriers à se laisser tenter par l'expérience. Et vous ?