Cette compagnie aérienne low-cost continue d'augmenter ses prix - les voyageurs sont furieux

L'une des compagnies aériennes les plus populaires vient une nouvelle fois de mettre à jour ses tarifs sur son site internet. Une mauvaise surprise pour les voyageurs.

"Un prix absolument dégoûtant". Depuis quelques jours, les passagers qui souhaitent partir en vacances à l'étranger pour pas trop cher se déchaînent sur les réseaux sociaux. Sur X (Twitter) ils ont même interpelé directement la compagnie aérienne après avoir découvert une augmentation non négligeable sur les tarifs de leur voyage.

Mais ce n'est pas sur les vols eux-mêmes que la compagnie aérienne, qui exerce en France et en Europe depuis 1984, a durci sa politique économique. Elle a préféré rabattre ses hausses tarifaires sur… les bagages en soute ! Alors que les valises cabines coûtent déjà entre 6 et 36 euros, les frais pour ajouter un bagage de 10 kg en soute après la réservation ont également augmenté. À partir de maintenant, ils sont compris entre 24 euros et 45 euros, soit une augmentation de 9 euros en moyenne.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule augmentation que Ryanair a mise en place ces derniers temps. À peine quelques semaines plus tôt, la compagnie avait déjà rehaussé le coût de réservation de l'embarquement prioritaire. Il est passé de 38 euros en moyenne, à 60 euros. De plus, la compagnie a annoncé qu'elle était contrainte de réduire les liaisons vers plusieurs de ses destinations européennes, comme Berlin et Hambourg, suite à une augmentation des taxes aérienne.

Déçus et en colère, certains passagers se sont emparés des réseaux sociaux pour contacter la compagnie, qui est restée silencieuse. Sur X, on peut par exemple lire : " @Ryanair ; 40 euros pour un bagage de 10 kg, c'est un prix absolument dégoûtant ! Ça n'aurait pas été si mal pour un bagage en soute de 22 kg, mais là, c'est DÉGUEULASSE, je ne volerai plus jamais avec vous", ou encore : "Ryanair, vous devriez avoir honte".

La seule bonne nouvelle annoncée par la compagnie irlandaise concerne les voyageurs qui souhaitent s'envoler en étant beaucoup plus chargés. Le coût pour ajouter un bagage de 20 kg après la réservation a été réduit, passant d'une fourchette de prix comprise entre 45 euros et 60 euros à 40 euros à 60 euros. Une maigre consolation...