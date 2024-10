Changement d'heure d'hiver : c'est maintenant qu'il faut y penser !

Attention au changement d'heure ! C'est maintenant qu'il faut penser au passage à l'heure d'hiver.

Tous les 6 mois, la France, comme tous les pays de l'Union européenne, opère un basculement pour être davantage en adéquation avec la lumière de la journée. Le changement d'heure d'hiver 2024 est le prochain. Prévu le dernier week-end d'octobre, il approche à grands pas. Il va se traduire par un recul d'une heure dans le temps et il ne faudra pas oublier de régler vos réveils, montres, ou appareils électroménagers qui ne le feront pas automatiquement, contrairement à votre smartphone.

Si on "gagne" une heure de sommeil et si l'heure d'hiver est la plus proche de l'heure dite "solaire" ou "naturelle" (la France passe de GMT +2 à GMT+1), de nombreux spécialistes s'accordent à dire que ce changement d'heure en plein automne perturbe tout autant notre rythme biologique que celui d'été.

Pour éviter un bouleversement trop brutal, il est conseillé de se préparer en avance pour anticiper et ne pas subir le passage à l'heure d'hiver. En vous y prenant dès maintenant, tout se passera bien mieux et la bascule sera plus facile à vivre. L'adaptation en douceur est notamment préconisée par plusieurs médecins et "chronobiologistes" pour les enfants en bas âge, les personnes âgées, ou celles souffrant de troubles du sommeil.

Pour faciliter l'adaptation de notre horloge biologique, il est en effet préférable de moduler suffisamment tôt et progressivement nos horaires de coucher et de lever. Commencer bien en amont de la date du changement d'heure est un premier pas et c'est donc dès ce milieu de semaine qu'il faut y penser. On vous conseille dès à présent de régler votre réveil 15 minutes plus tard et de vous coucher la veille en conséquence. Passez progressivement jusqu'à samedi de 15 minutes à 25 minutes puis à 45 minutes et bien sûr une heure plus tard le dimanche du changement d'heure.

Vous pouvez en faire de même pour les horaires de repas. Il est également recommandé de limiter les excitants les jours qui précèdent ce changement d'heure afin d'optimiser votre sommeil. Café, thé, sodas, alcool sont à éviter après 16 heures, les écrans au moins deux heures avant le coucher. Il faut aussi profiter de la luminosité tant qu'il est encore temps, sortez dès que vous le pouvez et faite de l'exercice pour vous fatiguer un peu.

Pour le reste, la règle ne change pas : le changement d'heure a lieu chaque dernier week-end d'octobre, donc dans la nuit du 26 au 27 octobre. A 3 heures du matin, on fera un saut en arrière à 2 heures. Avantage pour certains : ce changement d'heure tombe en plein milieu des vacances de la Toussaint. Mais attention aussi à l'après ! Dimanche matin, ne trainez pas trop au lit, sinon le choc du lundi sera terrible. Sortez voir la lumière du jour. Et si vous ressentez de la fatigue dans les jours qui suivent, vous pouvez recourir à des petites siestes, tant qu'elles sont courtes (entre 10 et 20 minutes) et avant 15 heures.