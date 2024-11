Un lac rose et du soleil toute l'année : c'est la destination européenne tendance de cet hiver

Vous cherchez une destination ensoleillée et moins touristique que Barcelone ou Rome pour quelques jours de repos cet hiver ? Avec sa lagune rose et ses vols pas chers, cette ville proche de la France est idéale.

Chaque été, de nombreuses villes européennes sont investies par des milliers de touristes. Mais elles sont également délaissées dès que l'automne pointe le bout de son nez. Une fois l'hiver installé, elles sont même complètement vidées de tout visiteur. Pourtant, on peut y profiter d'une météo très clémente, sans souffrir de la canicule, ce qui rend la découverte de ces endroits encore plus agréable.

L'une de ces destinations attractives est située en Espagne. Et là-bas, il n'y a pas que la météo qui fasse rêver. Les plages tranquilles, bordées de palmiers sur plusieurs centaines de mètres de long, savent aussi ravir les curieux. Les eaux cristallines et les paysages de carte postale, sont ainsi des bonus incontournables. Mais ce n'est pas tout ! Cette ville est aussi le berceau d'une architecture riche et respectueuse de l'environnement et de fêtes patronales grandioses, se déroulant entre le 1ᵉʳ et le 17 décembre. Au cours de ces dernières, les rues de la ville se remplissent de musique et de défilés colorés.

Il est impossible de passer quelques jours à Torrevieja, au sud-est de l'Espagne, sans prendre le temps de découvrir son immense lagune, dont l'eau est rose bonbon toute l'année. Cette merveille de la nature, due à une forte concentration de sel, est encore plus belle au coucher du soleil, d'après ce qu'en disent les locaux.

© Vera-Adobe Stock

Et le parc naturel qui accueille cette lagune couleur barbe à papa a beaucoup d'autres atouts à offrir, notamment des marais salants impressionnants. Pour les découvrir, vous pouvez monter à bord d'un petit train pour une visite d'environ une heure, qui vous emmène jusqu'aux pieds des gigantesques montagnes de sel. Si vous avez de la chance, vous pourrez aussi croiser des dizaines de flamants roses dans leur habitat naturel !

Le dernier bon point de Torrevieja ? Son accessibilité ! Les vols entre Paris et Alicante, aéroport situé à 50 minutes en voiture de Torrevieja, coûtent en moyenne 50 à 70 euros. Au mois de janvier, il est même possible de profiter d'offres à 33 euros ! De quoi profiter de vacances en famille, entre amis ou en amoureux sans casser la tirelire.