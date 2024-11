Billets d'avion à 35 euros, restaurants pas chers et décorations de Noël sublimes - c'est la destination de l'hiver

Cette ville d'Europe est connue pour son atmosphère de fin d'année incomparable, mais également pour ses prix abordables et son architecture typique.

Le moment tant attendu tout au long de l'année est arrivé : Noël pointe enfin de bout de son nez et avec lui, ses illustres marchés de Noël. En France par exemple, les très réputés marchés de Strasbourg et de Colmar s'apprêtent à attirer plusieurs millions de touristes.

De nombreuses autres villes européennes vont, elles aussi, éblouir les Français qui souhaitent expérimenter les fêtes à l'étranger. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une de ces villes accueille d'ailleurs un marché de Noël époustouflant. Mêlant artisanat traditionnel, gastronomie locale, lumières scintillantes et patinoire, il est l'un des plus anciens et des plus pittoresques de l'Europe de l'Est.

Si le marché de Cracovie, au sud de la Pologne, est si connu, c'est parce qu'il se tient chaque année sur la mythique place Rynek Główny, la plus grande place médiévale d'Europe. En plus de découvrir les créations exposées sur les stands, c'est donc l'occasion parfaite pour admirer l'architecture des quatre palais entourant la place, ainsi que ses célèbres fleuristes. Visiter cette place mythique donne aussi l'occasion de contempler la Basilique Sainte-Marie, devenue l'emblème de la ville grâce à ses tours asymétriques de 81 et 69 mètres !

© Daniel Turbasa-AdobeStock

Mais si Cracovie attire les curieux, ce n'est pas que grâce à sa place et à son marché de Noël. Le château de Wawel est également l'un des joyaux de la ville. Il abrite le Trésor de la couronne, les appartements royaux, mais aussi la statue du légendaire dragon de Wawel ! Salons, clubs, pubs et restaurants, Krakow est par ailleurs connue pour être très chaleureuse et accueillante. Rien de mieux pour la visiter que de partir à pied. Les rues sont propres, souvent piétonnes et bien aménagées.

Désignée capitale européenne de la gastronomie en 2019, Cracovie va ravir les amoureux de la cuisine. Là-bas, on peut très bien manger pour des prix extrêmement abordables, avoisinant fréquemment les 10 euros. En soupe ou en smoothie, la betterave rouge est un véritable incontournable. Vous ne manquerez pas non plus de goûter le fameux golabki, un chou farci à la viande et servi avec de la sauce tomate. Le dernier avantage d'un voyage à Cracovie ? Le prix ! Les vols durent deux heures en moyenne et sont disponibles à partir de 35 euros !