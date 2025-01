À quel moment faut-il faire les soldes ? Les spécialistes dévoilent les dates pour faire les meilleures affaires

Les soldes commencent dans quelques heures ! Premiers jours, deuxième démarque, troisième démarque... Assurez-vous de vous rendre en magasin à la bonne période pour profiter des plus belles réductions.

Les soldes d'hiver sont enfin de retour en France et avec eux, des offres exceptionnelles. Que cela soit sur les vêtements, sur l'électroménager ou sur les appareils high-tech, les enseignes se battront pendant toute la période pour être les plus attractives. – 25 %, -50 % ou même -75 %, il y aura de quoi se faire plaisir.

Cette année, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2025 à 8 heures et dureront 4 semaines pour se terminer le 4 février 2025. Mais alors que les prix ne devraient cesser de baisser jusqu'au dernier moment, tous les jours ne se vaudront pas. Si vous voulez être sûr de faire les meilleures affaires, tout en profitant d'une grande variété de choix, il est en fait conseillé de ne pas attendre les dernières heures et de privilégier une période très précise.

Selon une enquête menée par le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (Crédoc), les quatre premiers jours des soldes sont les plus avantageux pour faire de bonnes affaires. Passé ce délai, les produits les plus recherchés risquent déjà d'être écoulés. Les consommateurs avertis ne perdent pas de temps : ils se rendent en boutique dès le premier jour pour saisir les articles qu'ils ont repérés à prix réduits. Pour maximiser vos chances de trouver les meilleurs produits, assurez-vous de vous rendre en magasin ou sur internet avant le 12 janvier.

© SYSPEO SIPA

Si vous appliquez cette astuce, il est vrai que les remises ne seront peut-être pas aussi importantes que durant les dernières semaines des soldes, car les magasins effectuent souvent des remises encore plus importantes pour écouler leurs fins de stocks. Attendre la seconde ou la troisième démarque pour acheter encore moins cher peut donc être une bonne idée. Mais si le stock de marchandise était déjà réduit avant les soldes, les magasins n'auront pas à faire de deuxième ni de troisième démarque et vous ne trouverez plus rien.

Avant de laisser libre cours à votre envie d'acheter, renseignez-vous bien sur les pratiques des enseignes que vous consommez. Certaines marques n'hésitent pas à gonfler les prix de référence populaires pour laisser croire à une réduction qui n'existe pas, ou qui est moins importante qu'affichée.