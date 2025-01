Personne ne le sait mais le mot Lego a une signification cachée

L'entreprise Lego ne porte pas ce nom par hasard. Découvrez la signification de ce mot et l'histoire de cette entreprise considérée comme la plus puissante du monde.

Il y a 62 ans, la marque la plus populaire du monde voyait le jour. Aujourd'hui auréolée d'un chiffre d'affaires de plus de 8,5 milliards d'euros par an, Lego n'a pas toujours porté ce nom qui fait rêver les petits et les grands.

Convaincu que ses jouets en bois méritaient plus de succès que les échelles qu'il fabriquait habituellement, le Danois Ole Kirk Kristiansen, décide de changer le nom de son entreprise éponyme en 1935. Pour trouver LA bonne idée qui le fera rayonner à l'international, il organise une grande compétition entre ses employés. Le gagnant du concours pourra prétendre au prix d'une bouteille de vin fait maison par Ole Kirk Kristiansen. Le vainqueur ? Ole Kirk Kristiansen lui-même !

L'intention derrière le nom "Lego" est, selon son inventeur, "de refléter la qualité et le droit des enfants à un jeu agréable". Pour le créer, Ole Kirk Kristiansen ne s'inspire pas de son patronyme, ni même du prénom de ses enfants. Il a l'idée de contracter les deux mots danois "Leg Godt", se traduisant par "Joue bien" et tombe sur la combinaison gagnante : Lego. Toute cette histoire, que l'on peut lire plus en détails sur le site internet de la marque, a sans aucun doute contribué à son succès mondial.

Aujourd'hui élevée au rang de multinationale du jouet, Lego n'est plus basée sur des jouets en bois, mais bien sur les petites briques en plastique que l'on connaît tous. Devenu en 2014 le numéro 1 du marché du jouet devant Mattel, le groupe est toujours détenu par la famille Kristiansen. Aujourd'hui, Lego produit 31 milliards de briques par an et compte 120 boutiques éparpillées dans le monde, dont huit en France.

Parmi les autres chiffres impressionnants à citer : le modèle Lego le plus cher en magasin est le Millennium Falcon en édition collector, sorti en septembre 2017. Composé de 7 541 pièces, il mesure 21 cm de haut, 84 cm de long et 56 cm de large, et coûte la modique somme de 849,99 €. La boite Lego avec le plus de pièces est la carte du monde, vendue 249,99 €. Elle possède 11 695 pièces. Pour compléter la success-story et garnir un peu plus le compte en banque de ses propriétaires, deux longs métrages sur l'univers de la marque aux bonshommes jaunes sont déjà sortis au cinéma. D'autres sont également en cours de production, comme les jeux vidéos associés.