Oubliez Casino, Carrefour va remplacer 92 magasins dans cette grande région française

Quatre-vingt-douze magasins Casino vont bientôt devenir des Carrefour. On sait déjà où ils sont situés et quand le changement d'enseigne aura lieu.

C'est une vraie saga dans le monde de la distribution. La valse des enseignes se poursuit. Après le rachat de Cora par Carrefour, une autre enseigne va passer sous le pavillon de Carregour. En grande difficulté depuis un peu plus d'un an, l'enseigne Casino va encore perdre près d'une centaine de points de vente dès le 1ᵉʳ février 2025.

Selon les informations du média en ligne LSA, Carrefour s'apprête à acquérir 92 magasins auprès de Puig, l'un des principaux franchisés de Casino. Ces établissements, auparavant sous les enseignes Petit Casino, Vival et Spar, seront progressivement rebaptisés ces prochaines semaines. Douze d'entre eux deviendront des Carrefour City et 10 des Carrefour Proxi. Les 70 établissements restants entreront sous la bannière Carrefour Express.

Tous situés en Occitanie, ces points de vente, qui pèsent 70 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, permettront à Carrefour de s'implanter un peu plus dans le sud de la France. Pour rappel, Carrefour possède déjà 500 magasins dans cette région qui regroupe 6 millions de personnes. Sans compter les nombreux touristes qui y débarquent chaque été et envahissent les rayons de ces supermarchés pour leurs menus de vacances...

En 2024, le groupe Casino, fortement fragilisé par de gros déboires financiers, a été contraint de céder plus de 400 de ses magasins à Carrefour, mais aussi à Intermarché et Auchan. Cette opération visait à alléger sa dette et à recentrer ses activités sur des enseignes de proximité telles que Monoprix et Franprix. Mais ces centaines de cessions n'ont pas suffi, puisqu'une vingtaine de Casino ont dû fermer définitivement en octobre dernier.

Et l'année qui vient de s'achever n'a pas été mouvementée que pour Casino. Distancée par Action et ses prix dérisoires ces dernières années, l'enseigne Gifi se retrouve, elle aussi, en crise. Fragilisée par le rachat peu fructueux de Tati puis sa fermeture de Tati en 2021 ainsi que par l'épidémie de covid-19, l'enseigne peine à redresser son chiffre d'affaires. Si bien que le fondateur et PDG de l'enseigne, Philippe Ginestet, a annoncé son désire de céder ses parts et de "passer la main". Un nouveau feuilleton à suivre ces prochaines semaines ?