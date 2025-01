Oubliez Dubaï, cette île encore confidentielle est bien moins chère et ses plages sont superbes

Pour visiter les Émirats arabes unis tout en évitant la foule et l'agitation de Dubaï, une autre île plus authentique et plus abordable existe à quelques kilomètres seulement.

Depuis quelques années maintenant, l'engouement général autour de Dubaï commence à s'essouffler. Même si elle fait rêver, l'île est souvent vue comme trop chère et trop artificielle par les touristes.

Mais les vrais connaisseurs de vacances dépaysantes ne sont pas prêts à dire adieu à cette région pour autant ! Ils ont donc déniché une autre pépite, située à moins d'une heure de voiture de Dubaï, et à seulement 2 heures de la capitale Abu-Dhabi. Là-bas, les recettes qui ont fait le succès touristique de la région ne changent pas : des plages paradisiaques, une eau cristalline, des hôtels de luxe et des buildings impressionnants.

Mais, l'île Al Marjan, située dans la région de Ras Al Khaimah aux Émirats arabes unis, se distingue par de nombreux aspects qui en font une alternative encore plus attrayante. Les voyageurs en quête de calme, d'authenticité et de traditions seront sans aucun doute charmés par cet archipel. Ne vous méprenez pas, Al Marjan est, elle aussi, une île artificielle. Ccontrairement à Dubaï, elle n'est pas axée que sur le luxe, la modernité et le spectaculaire.

© Albin Marciniak-adobestock.com

À Al Marjan et aux alentours, il est possible de découvrir plusieurs forts historiques, dont celui de Dhayah, construit tout en haut d'une colline au XVIIIe siècle. La vue panoramique depuis le sommet est d'ailleurs l'un des spectacles naturels à ne pas rater sur place. Elle offre une perspective sur les montagnes, les palmeraies et le golfe Persique. L'île est également entourée de superbes déserts et de parc naturels recouverts de forêts de pins.

Pendant un séjour à Al Marjan, il est presque obligatoire de visiter la ferme de perles de Suwaidi. Cette découverte vous mettra à la place d'un pécheur de perles, un métier qui fait la fierté de la région depuis plus de sept millénaires. Lors de cette excursion, vous vous rendrez sur une plate-forme au milieu de l'océan à bort de laquelle vous pourrez trouver votre propre perle arabe à ramener dans vos valises.

Côté tarifs, Al Marjan est par ailleurs significativement moins chère que Dubaï. La différence entre les prix se ressent principalement dans les coûts d'hébergement, d'activité et de restauration. Par exemple, une nuit dans un hôtel 5 étoiles sur Al Marjan peut coûter entre 135 et 270 euros contre 270 à 600 € ou plus à Dubaï. Un dîner pour deux dans un bon restaurant d'Al Marjan, vous débourserez environ 100 € contre 250 € dans la Cité de l'or.