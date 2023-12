Ces cabines d'essayage veulent révolutionner la façon d'essayer des vêtements

Un géant mondial du vêtement a développé un nouveau concept de cabine d'essayage. Mais ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour essayer des vêtements.

Un peu ennuyeux le moment d'aller essayer des vêtements, n'est-ce pas ? Il est vrai que bien souvent, les cabines d'essayage n'ont rien de très chaleureux et il est rare d'avoir envie d'y trainer. Il s'agit pourtant d'un passage obligé quand on veut acheter des vêtements sans se tromper dans un magasin.

Comment faire pour rendre ce moment un peu plus agréable ? Des groupes de prêt-à-porter y réfléchissent et tentent d'apporter aux clients du nouveau et du cosy. H&M, le célèbre groupe espagnol, a innové et attiré de jeunes TikTokers sur une nouvelle cabine, destinée à émerveiller les ados. Un premier modèle a été installé dans l'une des grandes boutiques H&M de Barcelone.

De quoi s'agit-il ? D'une cabine dotée de capteurs et de luminaires, équipée d'un système de réalité virtuelle. Dit comme ça, cela ressemble à une petite révolution. Le but est d'ailleurs très clairement de changer sa manière d'essayer ses vêtements, avec tout un tas d'options pour que la cabine prenne les couleurs et de changer l'ambiance et l'environnement visuel que l'on souhaite instaurer. Le tout avec des miroirs partout tout de même, pour que l'on puisse voir les tenues que l'on essaie.

En réalité, cette cabine est destinée à se transformer en mini-discothèque, tant les utilisateurs n'en ont que pour le mode musical du mécanisme. Il faut dire que les services marketing et communication du groupe ont bien identifié la cible à laquelle elle s'adresse : les jeunes venant faire du shoping entre copains. Et comme les adolescents ont tous des smartphones et envie de montrer les moments les plus extra-ordinaires de leur journée sur leurs réseaux sociaux, la cabine de H&M est devenue virale en Espagne.

Sur TikTok, de nombreuses vidéos diffusent des "essais" de jeunes gens manifestement épatés par cette boîte qui diffuse de la musique et lance des couleurs dans tous les sens. La vidéo ci-dessus permet de se rendre compte de "l'expérience consommateur", comme disent les experts en marketing. Faut-il y voir l'avenir de la cabine d'essayage ? A-t-on vraiment envie de se retrouver dans une boîte de nuit pour essayer une jupe ou une chemise ?