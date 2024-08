Oubliez les tongs, ces experts disent quelles sont les meilleures chaussures à porter en été

Les tongs sont particulièrement décriés par ces experts.

Les tongs sont-ils un de ces ennemis cachés de l'été ? Les si populaires tongs, synonymes de vacances, de confort et de facilité d'utilisation, sont aujourd'hui décriés. La plupart des experts conseillent d'éviter d'en mettre, même au plus fort de l'été.

Interrogés par le quotidien espagnol El Pais, cinq podologues ibériques se montrent ainsi catégoriques. Ces tongs généralement en caoutchouc, bien que pratiques pour la plage, ne sont pas idéales pour une utilisation prolongée. Leur semelle fine ne fournit pas un soutien suffisant, jugent les experts, ce qui peut entraîner des douleurs au niveau des pieds, des genoux et du dos. De plus, les chaussures en plastique de mauvaise qualité ne permettent pas une bonne ventilation et peuvent provoquer des irritations et favoriser la prolifération des champignons.

A la place des tongs, ils recommandent de choisir des chaussures ouvertes, mais bien ajustées, qui offrent un bon maintien à l'avant et à l'arrière du pied. Une bonne paire de sandales, par exemple, devrait permettre de marcher et même courir sans difficulté, assurant ainsi une stabilité et un soutien adéquats. Les semelles de ces sandales doivent tout de même être suffisamment épaisses pour amortir les chocs. Autre avantage de ces sandales par rapport aux tongs, elles sont suffisamment épaisses pour y ajouter, si besoin, des semelles orthopédiques.

Pour les activités plus intenses comme les exercices physiques ou les longues promenades, les chaussures de sport restent incontournables. Les experts préconisent des baskets avec un bon soutien de la voûte plantaire et des matériaux respirants pour garder les pieds secs. Attention, il est alors essentiel de porter des chaussettes en coton pour éviter l'accumulation d'humidité et prévenir les infections fongiques.

Les matériaux les plus recommandés pour les chaussures d'été incluent le cuir, la maille respirante, le coton et le liège. Ces matériaux favorisent une bonne circulation de l'air et réduisent l'accumulation d'humidité, contribuant ainsi à garder les pieds frais et secs. Pour prendre davantage soin de ses pieds en été, un bon choix de chaussures n'est pas évidemment pas le seul facteur à prendre en compte. Les garder propres et bien hydratés est également indispensable. Lors de longues marches, par exemple si vous êtes adepte de randonnées, séchez régulièrement vos pieds et changez de chaussettes si elles deviennent humides.

Gare aussi aux ampoules ! Utiliser de la vaseline ou un baume spécifique sur les zones sujettes aux frottements peut vous aider à les prévenir. Enfin, dernier rappel, vos pieds ne sont pas exemptés des coups de soleil. Si l'on a logiquement tendance à bien protéger les bras, la nuque ou les jambes, le dessus du pied est trop souvent oublié. Lui aussi requiert sa dose de crème solaire !