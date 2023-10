Cet homme gagne près de 20 000 euros par mois grâce à une activité secondaire dans son jardin : "Tout le monde peut le faire"

Il a lancé sa petite entreprise dans son jardin grâce à une idée que tout le monde pourrait reprendre. Il en vit plus que bien et a plus de temps pour lui.

Il a fallu un peu plus d'un an à Rodney Melton pour développer une activité secondaire à six chiffres. En mars 2021, il a commencé à mouler, graver et vendre des pierres tombales pour des enterrements d'animaux de compagnie sur Etsy. Depuis longtemps, il s'amusait avec le béton et la pierre tout en travaillant 60 heures par semaine dans son travail "du jour".

Il possédait déjà une graveuse et avait son propre atelier qu'il avait construit derrière sa maison. Au début, il fallait deux ou trois jours à Melton pour mouler les pierres tombales, puis cinq heures supplémentaires pour les graver. À mesure que son activité secondaire grandissait, les revenus affluaient, alors il a réinvesti une combinaison de ses bénéfices et d'économies dans d'autres outils, tels qu'une sableuse, une scie à granite, et une graveuse laser. Chaque nouvel équipement a réduit son temps de production, lui permettant de vendre davantage.

En mai 2022, sa boutique Etsy lui a rapporté près de 20 000 euros, et Melton a quitté son emploi à temps plein. Aujourd'hui, il travaille moins et passe plus de temps avec sa famille, ayant embauché sa fille et sa belle-fille l'été dernier. L'année dernière, leur entreprise de quatre personnes a généré plus de 200 000 euros sur Etsy. Melton estime qu'environ les deux tiers de ce montant sont du bénéfice net, et il s'attend à réaliser un chiffre d'affaires similaire cette année.

Selon lui, "tout le monde peut le faire. Selon moi, il faudrait 10 000 euros ou moins pour commencer. Cela couvrirait les moules en ciment et l'équipement de sablage." Tout est une question de passion. Sa mère est décédée fin 2020, et cela a été dur pour lui. Il a alors commencé à fabriquer des objets comme des croix en béton, des roses en 3D et des plaques commémoratives. Tout a commencé par là. Puis, un de ses amis a perdu son chien.

Concernant l'équilibre entre travail et vie personnelle depuis que Melton fait cela à temps plein, sa femme, sa fille et sa belle-fille travaillent environ cinq heures par jour. Il travaille à quelques mètres de sa maison, ce qui lui laisse beaucoup plus de temps pour être avec sa famille. Il arrive à bien gagner sa vie et affirme que s'il était plus jeune, il produirait peut-être de grandes pierres tombales pour les cimetières, mais ce sont des articles beaucoup plus volumineux.