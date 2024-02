Ce Français est l'homme le plus riche de Suisse, personne ne le connaît alors que tout le monde achète ses produits

Il vit discrètement à Genève. Il est Français. Mais il est surtout l'homme le plus riche de Suisse. Ses produits sont vendus dans le monde entier mais personne ne connaît son nom. Qui est-il ?

La Suisse, pays réputé pour son luxe et sa discrétion, abrite un Français particulier. C'est le plus riche des super-riches suisses. Son nom, Gérard Wertheimer, ne vous dira sans doute rien. Bien qu'étant le Français le plus riche de Suisse, il reste méconnu du grand public. Pourtant, ses produits sont ancrés dans le quotidien de millions de personnes à travers le monde.

Wertheimer, dont la fortune est estimée entre 41 et 42 milliards de francs suisses, surpasse dans la dernière liste des 300 plus riches de Suisse publiée par le magazine "Bilan" les héritiers de l'empire Ikea, les frères Kamprad, qui ont récemment cédé le contrôle de la fondation Ingka. C'est la première fois qu'il est le plus riche de Suisse. Mais qui est-il ?

Gérard Wertheimer est le copropriétaire de la célèbre marque Chanel. Il réside à Genève et domine discrètement le monde de la mode et des affaires. Ce milliardaire représente un paradoxe fascinant : Chanel, une marque synonyme de luxe et d'élégance, est célèbre pour ses parfums, vêtements, accessoires et produits de beauté. Cette omniprésence de Chanel dans différents segments du luxe explique pourquoi presque tout le monde a, à un moment ou à un autre, acheté ou reçu un produit Chanel. Que ce soit un parfum, un vêtement, un accessoire ou un produit de beauté, Chanel a su toucher un large public, tout en restant un symbole de luxe et de raffinement.

La discrétion de Gérard Wertheimer contraste fortement avec la notoriété mondiale de Chanel. Depuis Genève, il dirige avec succès l'empire Chanel, hérité de sa famille, tout en restant éloigné des feux des projecteurs. Sa fortune, estimée entre 41 et 42 milliards de francs suisses. Le dernier classement des 300 plus riches de Suisse du magazine "Bilan", montre une diminution de 3,2% de leur fortune totale, s'élevant à 795 milliards de francs. Cependant, cela ne signifie pas une pauvreté soudaine pour ces individus, puisque la fortune moyenne s'établit à 2,65 milliards de francs suisses. Depuis 1989, année de la première publication de cette liste, la fortune moyenne a presque quadruplé, passant de 660 millions à la somme actuelle.

Parmi ces 300 personnalités, 150 sont milliardaires. Une analyse des dix premiers révèle une concentration de richesses : ils cumulent ensemble 210 milliards de francs, soit un quart de la fortune totale des super-riches de Suisse. La liste des plus riches est majoritairement masculine, bien que l'on observe une augmentation du nombre de femmes entrepreneuses. Charlene de Carvalho-Heineken, héritière de la bière Heineken, est la femme la plus riche de Suisse avec une fortune de 12 à 13 milliards de francs, mais ne figure pas dans le top 10.