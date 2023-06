Je suis payée pour tester la fidélité des maris, la plupart sont infidèles et je reçois 1000 demandes par semaine

Elle s'appelle Madeline Smith et elle gagne sa vie en "testant" la fidélité des maris. Elle a fait des tests de loyauté sur des personnes haut placées, y compris un joueur NBA à succès. Elle raconte.

Profession : tentatrice. " La première inconnue qui m'a demandé de tester la loyauté de son compagnon était une mère célibataire de cinq enfants. Elle pensait que son copain était infidèle. " Elle s'appelle Madeline Smith. Et elle gagne sa vie en "testant" la fidélité des maris. Sa cliente avait déjà subi un divorce difficile après avoir été trompée et avait courageusement essayé de se relancer dans une relation. "La femme trouve un nouveau partenaire, mais elle a des doutes. Alors elle me contacte ; je suis la tentatrice. Je me suis approchée de lui et lui ai dit qu'il avait l'air familier, rien de bizarre. J'ai entamé une conversation, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il devienne très inapproprié avec moi et prétende être célibataire."

Ses débuts

Elle a commencé à faire ce genre de tests au lycée, quand elle utilisait les applications de messagerie pour essayer de savoir si les copains de ses amies étaient "louches". Au fil du temps, elle a mené des enquêtes similaires pour aider ses amis à surmonter les séparations ou les divorces. Des personnes lui demandaient de l'aide pour essayer de trouver des informations sur ce que faisaient leurs partenaires. "Je sens qu'ils ont commencé à me faire confiance - dit-elle dans Newsweek - et que je suis capable de les mettre en sécurité parce que je me soucie de leurs intérêts".

Les vidéos virales

En 2016, avec la permission de ses amis, elle partage une vidéo sur les réseaux sociaux sur un test de fidélité qu'elle avait effectué pour un ami. Et ça devient viral. "Les gens ont commencé à me contacter pour me demander si je pouvais vérifier leurs partenaires. Au début, ce n'était pas quelque chose que je faisais régulièrement, car mes enfants étaient encore très petits, mais j'ai été encouragée par les relations que j'ai développées avec les personnes qui m'ont contactée après avoir effectué les tests". Elle réalise alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de preuves et de quelqu'un qui, de l'extérieur, regarde dans la relation.

Le business

Maintenant, elle fait des tests de fidélité à plein temps et se fait payer. "Je mets beaucoup d'énergie. Un travail qui demande du temps et des efforts. La plupart de mes cas sont des femmes hétérosexuelles qui testent des hommes, mais il y a eu quelques hommes qui se sont tournés vers moi pour tester leurs copines ou des femmes qui veulent tester leurs partenaires féminines. Je suis toujours très honnête avec tout le monde, quel que soit le sexe".

La double vie

"J'ai vu plusieurs cas d'hommes menant des doubles vies, qui sont souvent les plus folles. Un cas d'un couple m'a particulièrement frappée. Ils vivaaient ensemble, par intermittence, et elle a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose. Il s'est avéré qu'il était marié avec des enfants et vivait dans différentes villes. Mais la partie vraiment choquante était que sa femme était au courant et ne s'en souciait pas." En mars 2021, un autre cas éclatant. "Quand j'ai démasqué un homme menant une double vie et ai relié sa petite amis à son amante ; en réalité, ils ont fini par devenir amis. Ils s'appelaient l'une l'autre pour pleurer sur cet homme."

Les difficultés

Madeline a effectué des tests de loyauté sur des personnes haut placées, y compris un joueur NBA à succès. "Bien qu'il avait une relation, il m'a presque immédiatement invitée dans son hôtel après l'un de ses matchs." Il y a aussi les difficultés à exercer un tel métier. "Je trouve encore difficile mon travail à certains égards, je ne me sentirai jamais à l'aise de donner des nouvelles déchirantes aux gens, mais maintenant je suis capable de m'en détacher un peu plus."