Du phénomène Dallas aux succès de Netflix, retrouvez "Les 100 séries cultes" sélectionnées par Le Figaro

Plongez dans l'univers des séries cultes avec le nouveau guide du Figaro "Les 100 séries cultes (qu'il faut avoir vues dans sa vie)" et (re)découvrez ces pépites télévisuelles qui ont toutes marqué à leur façon leur époque ou l'histoire de la télévision.

De Zorro dès 1957 au succès retentissant de The Last of Us en 2023, la rédaction du Figaro revient sur plus d'un demi-siècle de séries TV dans son nouveau guide consacrées aux "100 séries cultes (qu'il faut avoir vues dans sa vie)". Véritables phénomènes de société, les séries TV rassemblent autant qu'elles divisent les fans mais nombreuses sont les séries à avoir marqué leur époque. Etablir un top 100 des incontournables a dû être un réel challenge pour Constante Jamet, journaliste au Figaro et auteure de la newsletter hebdomadaire "Faim de série".

En spécialiste avisée, Constance Jamet a su retranscrire toute la diversité des séries dans son top 100. Comment comparer Dallas, pionnier des feuilletons de drame familial et qui captivera des années durant des millions de téléspectateurs à travers le monde, avec la méga-production Game of Thrones, les succès de Netflix comme La Casa de Papel ou celui de Dix pour cent, véritable phénomène français ?

Toutes ont au final leurs scènes d'anthologie, leur cliffhanger inattendu ou leur générique iconique et inoubliable. Certains ont révolutionné le genre avec des procédés novateurs pour l'époque. On pense entre autres à 24 Heures Chrono avec son décompte angoissant. Au fil de la lecture, chacun peut se forger son propre palmarès mais aussi découvrir ou redécouvrir des séries manquées à l'époque ou dont on a mal cerné la portée.

Le guide "Les 100 séries cultes (qu'il faut avoir vues dans sa vie)" s'adressera ainsi aussi bien aux "séries addicts" adeptes du binge-watching que du spectateur plus occasionnel qui y découvrira nombre d'anecdotes. L'ouvrage, réalisé par Le Figaro Editions, est disponible à 9,90 euros sur Le Figaro Store et dans nombre de librairies et stores en ligne.