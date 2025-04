Gita Rebbapragada (Crunchyroll) : "Des millions de fans ont regardé les Crunchyroll Anime Awards l'année dernière"

Suivie dans le monde entier, l'édition 2024 des Crunchyroll Anime Awards a comptabilisé plus de 34 millions de votes. La cérémonie est, en moins de 10 ans, devenue pour l'animation aussi incontournable que les oscars pour le cinéma. En écoutant Gita Rebbapragada la COO du groupe, la croissance de ces awards n'est pas près de s'arrêter !

Créés en décembre 2016 (la première édition a eu lieu en Janvier 2017), les Crunchyroll Anime Awards ont très vite trouvé leur public. À tel point que l'événement est rapidement devenu mondial. Fort de cette reconnaissance et légitimité, Crunchyroll a décidé de délocaliser la cérémonie de remise des prix au Japon, pays de l'anime.

La 8e cérémonie, qui a couronné la seconde saison de Jujutsu Kaisen animé de l'année, a eu lieu le 8 mars 2024 au Prince Hôtel de Kanagawa, à Tokyo. Pour la 9e cérémonie, le leader du marché de streaming d'anime a décidé de changer la date au 25 mai, afin de changer la période d'éligibilité à l'année calendaire dès la 10e édition.

À l'aune de cette trépidante 9e édition, Gita Rebbapragada la directrice des opérations de Crunchyroll monde revient pour l'internaute sur l'histoire de cet événement planétaire que les fans appellent les animes awards.

C'est en septembre 2023, Gita Rebbapragada est promue du poste de directrice marketing monde à directrice des opérations de Crunchyroll. À ce titre, elle est chargée de piloter la stratégie à tous les niveaux, aussi bien en termes de contenu, qu'au niveau du choix des opérations commerciales sans oublier les investissements technologiques. Vous l'aurez compris, Gita Rebbapragada est au four et au moulin. Parmi ses nombreux faits d'arme, notons qu'avec sa casquette de directrice marketing monde, elle a piloté la campagne mondiale de sortie de Suzume, le chef-d'œuvre oscarisé de Makoto Shinkai. Elle a aussi une très grosse appétence pour le textile et la mode, un petit indice sur la continuité à venir des incursions des licences pilotées par Crunchyroll dans les partenariats vestimentaires.

Mais, trêve de bavardages, vous êtes là, et moi aussi, pour en apprendre plus sur l'histoire des Crunchyroll Anime Awards.

Linternaute.com : Êtes-vous surprise de l'engouement qu'on prit au fil des ans les " Anime Awards " comme les appellent les fans ?

Gita Rebbapragada : Nous organisons les Anime Awards chaque année depuis près de 10 ans et nous sommes ravis que les fans du monde entier souhaitent célébrer les animes autant que nous. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous savons que l'amour pour l'animation japonaise ne cessera jamais de grandir et nous sommes honorés d'organiser les Anime Awards année après année, et de témoigner de notre reconnaissance et de notre amour aux équipes créatives.

En 2022, les Oscars ont annoncé un prix associé au vote du public. C'est un système qui est au cœur des Anime Awards depuis le début. Pourquoi était-ce si évident d'inclure les communautés de fans dès le départ ?

Les Anime Awards ont pour objectif de connecter les fans d'anime du monde entier avec les équipes créatives et les artistes japonais afin de les remercier. Comment le faire sans impliquer les fans directement dans les votes ? Sans équipe - sans les artistes, les comédiens de doublage, les musiciens, nous n'aurions pas une telle variété d'anime à découvrir chaque année. Notre cérémonie de remise de prix est un moyen pour la communauté de rendre hommage aux séries, à la musique et à tous les acteurs du milieu qui les inspirent au quotidien.

© LiSA en train de remettre le prix de la meilleure création originale au réalisateur de Buddy Daddies.

Pourquoi le vote du public est-il devenu un vote quotidien ? Est-ce dans le but de renforcer l'engagement de la communauté, afin que les fans puissent soutenir leurs favoris ?

C'est ça : un vote quotidien permet aux fans de renforcer leur enthousiasme jour après jour, une façon d'encourager leurs séries favorites à atteindre la première place.

Les prix évoluent, s'ajustant à un marché de l'anime hyperdynamique. Comment déterminez-vous quelle catégorie créer, renommer ou supprimer ?

C'est une question très pertinente et vous avez raison : le marché de l'animation japonaise est en pleine croissance. Heureusement, nous échangeons quotidiennement avec les fans et notre équipe suit de près l'évolution de la communauté, en étant attentive aux tendances émergentes, à ce qui intéresse le plus les fans, ce genre de choses. Le fandom est un moteur important de tout changement, ou d'ajout pour une nouvelle catégorie.

Cette année, la catégorie de doublage en hindi a été ajoutée. Quelle est la taille de la communauté indienne d'anime ?

L'Inde possède une communauté passionnée d'anime. Le pays se classe d'ailleurs au deuxième rang des pays comptant le plus grand nombre de fans d'anime, et nous prévoyons que plus de 60 % de la croissance de l'intérêt global mondial pour l'animation japonaise proviendra de la région. Nous avons lancé le doublage hindi en Inde en 2022 et avons souhaité ajouter cette catégorie afin d'honorer ces comédiens de doublages.

Parmi les 8 éditions précédentes, quel est votre souvenir le plus marquant que vous souhaitez partager avec nous ?

Difficile de n'en choisir qu'un, mais nous avons organisé les Anime Awards au Japon en 2023 - c'était un événement vraiment spécial, un véritable retour aux sources. Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer l'animation que dans le berceau des animes !

Le réalisateur oscarisé Bong Joon Ho remet le prix du meilleur réalisateur à Shota Goshozono pour Jujutsu Kaisen. © Crunchyroll

En voyant à quel point les Anime Awards sont devenus importants, êtes-vous fier du travail accompli jusqu'à présent ?

L'année dernière, nous avons dépassé les 34 millions de votes grâce aux fans du monde entier. C'est un exploit incroyable qui témoigne de l'importance que revêt l'anime pour tant de personnes à travers le monde. Nous sommes très fiers de ce qu'on a pu faire des Crunchyroll Anime Awards jusqu'à présent et savons que ce n'est qu'un début.

Les Anime Awards ne se limitent pas à 32 trophées. C'est un événement extraordinaire. Comment avez-vous sélectionné les talents incroyables qui ont participé à la cérémonie de 2024 ?

Lors de la sélection des invités et présentateurs pour l'avant-spectacle et sur la scène principale des Crunchyroll Anime Awards, l'un des critères les plus importants est qu'ils soient d'authentiques fans d'anime. Chaque présentateur est aussi passionné d'anime que nous !

Yoasobi au Crunchyroll Anime Awards de Tokyo en 2024 © Crunchyroll

Harder, Better, Faster, Stronger les fans sont comme Daft Punk, très exigeants. Quand avez-vous commencé à travailler sur la sélection des talents pour la cérémonie de 2025 ?

Croyez-le ou non, notre travail sur les Crunchyroll Anime Awards commence dès la fin de l'édition 2024. Comme je l'ai mentionné, nous recherchons des fans d'anime authentiques, représentatifs de chacun de nos territoires.

Dans la communication des Anime Awards 2024, Crunchyroll a confirmé qu'il y avait eu plus de votes du public en 2024 qu'au cours des sept éditions précédentes réunies. Pouvez-vous partager ce chiffre ?

En 2022, les votes du public s'élevaient à 16,9 millions de votes. Ce chiffre est passé à 18 millions en 2023. Et pour l'édition 2024, le nombre de votes du public a explosé pour atteindre le chiffre faramineux de 34 millions.

La cérémonie elle-même a été un succès ?

Des millions de fans ont regardé les Crunchyroll Anime Awards l'année dernière.

Les pays les plus engagés lors des Crunchyroll Anime Awards 2024, sont, par ordre alphabétique : Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde et Mexique.

Fans d'anime, vous pouvez dores et déjà voter pour vos coups de coeur de l'année sur la plateforme Anime Awards.

Retrouvez la liste complète des nominations dans la vidéo ci-dessous :