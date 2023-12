Le cadeau de Noël le plus souhaité dans la population est très simple, mais peut-être aussi un peu gênant

Pas besoin d'être très créatif pour faire plaisir à vos proches, la plupart rêvent de recevoir une seule chose… mais n'oseront pas forcément vous le dire.

Quel cadeau fera plaisir à vos proches ? A l'approche de Noël, le casse-tête est de taille pour tout le monde. Les plus imaginatifs d'entre nous se lancent chaque année dans des cadeaux faits main et personnalisés, une démonstration d'affection remarquable. D'autres sont attentifs à tous les centres d'intérêt de leurs proches et trouvent toujours le présent parfait. Certains encore sont chaque année sans idée et se creusent la tête pendant des jours dans l'espoir d'avoir une illumination tardive.

Et si on vous disait que la plupart des gens espèrent recevoir un cadeau très simple ? En réalité, pas besoin d'être créatif pour faire plaisir à vos proches, même si ceux-ci n'oseront peut-être pas vous le dire. Car il est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se demande facilement.

Selon un sondage réalisé par le site MoneyTransfers.com, le cadeau le plus souhaité pour Noël 2022 était… de l'argent. Ainsi, plutôt qu'un cadeau personnalisé et soigneusement sélectionné pour eux, beaucoup de gens préfèrent pouvoir choisir par eux-mêmes. Les bons d'achat et les cartes cadeaux, qui sont souvent perçus comme des solutions faciles, sont également très appréciés.

"Il peut être surprenant pour certains que dans les pays examinés ici, chaque pays mentionne les dons d'argent comme le cadeau de Noël le plus désiré", confirme Jonathan Merry, le PDG du site MoneyTransfers.com. Celui-ci a observé en 2022 un changement "par rapport aux biens matériels, avec de plus en plus de personnes accordant de la valeur soit à l'indépendance d'acheter ce qu'elles veulent, soit à un besoin d'avoir de l'argent en main dans un monde où les coûts ne cessent d'augmenter."

Un seul pays fait exception !

Ainsi, l'argent arrive en tête de la liste des cadeaux souhaités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne ou encore en Pologne. 44% des Britanniques espèrent plus que tout recevoir de l'argent liquide ou un virement bancaire, une tendance particulièrement marquée chez les hommes. Il en va de même pour 40% des Américains, qui citent les cartes cadeau, devant les vêtements et les chaussures. A l'inverse, un cadeau est particulièrement peu apprécié aux Etats-Unis : les plantes et les fleurs, qui arrivent tout en bas de la liste de Noël.

Et les Français ? Eux aussi préfèrent recevoir de l'argent ! Une autre étude sondagière, réalisée par YouGov pour Version Femina en 2020, donnait la liste de leurs préférences : de l'argent liquide pour 29%, un voyage pour 25%, un parfum (22%), un produit high-tech (21%), une carte cadeau (19%), des vêtements (16%).

En Allemagne aussi, l'argent est plébiscité pour les cadeaux de fin d'année. 44% des personnes sondées par MoneyTransfers souhaitaient recevoir de l'argent ou des bons d'achats à Noël 2022. 35% préféraient cependant recevoir des jeux, et 34% de la nourriture et des confiseries.

Parmi les pays ciblés par le sondage, un seul fait exception à la règle : en Italie, l'argent ne figure même pas dans le top 3 des cadeaux préférés. Les Italiens préfèrent encore se voir offrir des vêtements ou des chaussures, un voyage ou encore un smartphone.