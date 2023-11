Peut-on goûter les fruits avant de les acheter ? La réponse n'est pas si évidente

Croquer dans un fruit frais au supermarché pour en tester la qualité avant de passer à la caisse, est-ce autorisé ?

Goûter avant d'acheter, c'est le souhait de beaucoup de consommateurs. Et s'il y a un type de produit alimentaire qu'on aimerait bien tester avant de payer, ce sont nos fruits. On a beau les scruter, les tâter, les peser… rien ne vaut une petite bouchée pour se faire une idée. Mais est-ce autorisé par la loi ? Voici une question qui se pose fréquemment.

La faute à l'article 1587 du Code civil, qui sème la confusion : on peut y lire qu'"à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées". Est-ce à dire qu'il est permis de croquer dans une pomme, dans une poire ou dans une pêche avant de passer à la caisse ?

Malheureusement, la réponse est non. "Même si le fruit en question est en accès libre ou vendu en vrac, vous devez attendre de passer à la caisse pour le goûter", confirme Olivier Gayraud, juriste pour l'association de consommateurs CLCV, à TF1. Consommer un fruit avant de l'avoir payé et sans qu'un vendeur vous y invite comme sur le marché est donc interdit. Le fait de consommer n'importe quel aliment dans un supermarché avant le passage en caisse est même considéré comme du vol et donc passible d'une amende.

Pourquoi de nombreuses personnes sont pourtant convaincues d'avoir le droit de goûter leurs fruits avant de les acheter ? La controverse provient d'une interprétation erronée de l'article du Code civil cité plus haut : "Cet article très ancien n'a vocation à s'appliquer que dans des endroits où la dégustation est habituelle : salons, stands, foires", explique Caroline Laverdet. Mais "pas dans les supermarchés", précise la juriste.

Jusqu'à nouvel ordre donc, pas de dégustation sauvage autorisée au rayon fruit de nos grandes surfaces, même si les produits sont en vrac. Reconnaissons qu'une telle pratique serait bien pratique pour le consommateur, mais représenterait un sacré manque à gagner pour le vendeur. Il faudra donc continuer de faire confiance à ses yeux et à ses doigts pour dénicher le fruit mûr à souhait.