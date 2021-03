Eddy de Pretto : tout sur son album "A tous les bâtards"

EDDY DE PRETTO. trois ans après "Cure", Eddy de Pretto a dévoilé son nouvel et deuxième album, baptisé "A tous les bâtards".

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 15h44] A tous les bâtards. C'est le nom du nouvel et second album d'Eddy de Pretto, paru ce vendredi 26 mars. Composé de quinze titres, le disque est porté par Bateaux Mouche et Désolée Caroline, ses deux premiers singles précédemment dévoilés. La pochette de l'album, "bizarre", est un dessin de lui réalisé par un fan. "C'est une ode aux gens d'à côté, aux bizarres, aux freaks, aux étranges. Un cri de rassemblement, une réappropriation d'un terme jugé négatif, pour interpeller et en faire une force.

Souvent on m'a fait sentir différent de la norme dans laquelle j'évoluais, et j'ai porté ça comme un véritable fardeau. Aujourd'hui ce titre d'album est une manière pour moi d'inverser la tendance et d'en être fier. Mais aussi d'appeler à réunir celles et ceux qui m'ont entendu sur mon 1er album et (j'espère) accueillir de nouveaux et nouvelles bâtard.es qui se retrouveront dans ce 2ème...", écrivait Eddy de Pretto sur Instagram en légende de cette pochette.

Et d'ajouter : "Depuis la sortie de Cure, on m'envoie régulièrement des fan arts qui me touchent, me dérangent, me font rire. Dans celui-ci j'ai été étonné de me trouver si bizarre dans le regard de quelqu'un d'aussi bienveillant. C'est sa vision de moi que j'ai voulu mettre en avant. Car finalement on est tous le bizarre de quelqu'un." Un retour attendu et réussi pour Eddy de Pretto, trois ans après la sortie de son premier album, Cure, sorti en 2018, qui s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires, lui a valu quatre nominations aux Victoires de la Musique et une tournée de deux ans, qui s'est achevée à l'Elysée Montmartre de Paris pour dix concerts sublimes, sur un ring, au milieu du public.

Fin 2020, le chanteur a annoncé son retour en 2021 avec un second album et une tournée des Zéniths en France, en Belgique et en Suisse. Une bonne nouvelle pour les fans de l'interprète de Kid, deux ans après la sortie de son premier projet, Cure. La prochaine tournée d'Eddy de Pretto débutera en octobre 2021 à Bordeaux pour s'achever en février 2022 à Amiens. L'artiste sera de passage par le Zénith de Paris le 28 octobre 2021. La billetterie de ces concerts a ouvert ce vendredi 4 décembre. Les billets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, pour les trouver, c'est par ici sur le site de La Fnac ou de Digitick.

"Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure. C'est une annonce que j'attends de vivre avec vous depuis grave longtemps et enfin on va se revoir. Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x1000 dès l'automne 2021", écrit Eddy de Pretto sur Instagram.