Eddy de Pretto victime de cyberharcèlement : que risquent les prévenus ?

EDDY DE PRETTO. Le chanteur Eddy de Pretto avait reçu près de 3 000 messages d'insultes homophobes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux, en 2021. 17 personnes sont jugées par tribunal correctionnel de Paris en octobre.

Dix-sept personnes sur le banc des accusés : ce lundi 3 octobre s'est ouvert le procès, devant le tribunal correctionnel de Paris, de dix-sept personnes pour cyberharcèlement aggravé en ligne visant le chanteur Eddy de Pretto. En juin 2021, son concert en l'église parisienne de Saint-Eustache avait déclenché une vague de haine : l'artiste avait alors reçu plus de 3 000 messages malveillants, d'insultes homophobes et de menaces de mort. Les prévenus, âgés de 20 à 26 ans, ont été interpellés aux quatre coins de la France. Ils sont jugés pour des chefs de harcèlement en ligne, avec incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, et harcèlement en ligne avec ITT de plus de huit jours, commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Eddy de Pretto, présent au premier jour du procès, a assuré qu'il "assumait pleinement" avoir interprété ses chansons, portant des messages de tolérance au sein d'une église. "Mon désir était de poser des questions en tant qu'artiste sur des thématiques cruciales et majeures, je ne pensais pas que ça pouvait avoir des retours aussi néfastes", a assuré l'interprète de Freaks à la barre, rapporte l'AFP. En l'église Saint-Eustache, il avait notamment interprété la chanson À quoi bon, qui traite de la conciliation entre homosexualité et religion.

"Je crois que je n'suis pas prêt pour obéir à ta Bible (...) Je sais ce qui te plaît, je crois que je n'ai pas lu les bons livres (...) Mais tu me diras nan, c'est trop, tu n'es pas assez sain (...) Pour venir dans tes rangs, il faut n'avoir fait presque rien", chante par exemple Eddy de Pretto dans ce morceau, extrait de son dernier album A tous les bâtards. Un message qui lui aura valu une vague de commentaires haineux sur Instagram ayant provoqué selon lui des séquelles psychologiques : Eddy de Pretto a porté plainte et s'est attaché les services d'un garde du corps. "J'ai eu très peur de sortir de chez moi, des troubles du sommeil, (...) des troubles dépressifs, je n’arrivais pas à comprendre cette violence", a expliqué le chanteur à la barre, rapporte aussi l'AFP. Le procès se tient à Paris jusqu'à ce vendredi. Les auteurs de cyberharcèlement, sur personne majeure, risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, selon le Code pénal.