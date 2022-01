The Weeknd : après son nouvel album, "Dawn FM", le clip de "Gasoline"

THE WEEKND. Le chanteur canadien The Weeknd a publié, vendredi 7 janvier 2022, son cinquième album baptisé "Dawn FM", avant d'en dévoiler le premier clip.

[Mis à jour le 07 janvier 2022 à 09h40] Après l'annonce sur les réseaux sociaux, la mise en ligne. Quatre jours après la sortie de son nouvel album baptisé dawn FM, le chanteur canadien dévoile, ce mardi 11 janvier 2022 le clip de Gasoline. Ambiance festive et schizophrène dans cette vidéo, où The Weeknd rencontre son double plus âgé et finit par violemment le réduire au silence.

Le single Gasoline succède ainsi au titre Sacrifice et s'inscrit dans la même étrange ambiance que le reste de l'album. Un disque qui a créé l'événement à sa sortie, vendredi 7 janvier 2022. Baptisé dawn FM et composé de seize morceaux inédits, pour une durée totale de 51 minutes, cet album compte deux duos avec les rappeurs Tyler the Creator sur la chanson Here We Go... Again et avec Lil Wayne sur I Heard You're Married. A noter également des collaborations avec son ami l'acteur Jim Carrey, le légendaire trompettiste Quincy Jones ou encore le musicien Oneohtrix Point Never.

Un casting cinq étoiles pour un album des plus attendus, en témoignent les milliers de réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux depuis sa parution, faisant même de dawn FM l'un des sujets les plus discutés le jour de sa sortie. Il faut dire que le dernier disque de The Weeknd, After Hours, sorti en 2020, avait rencontré un franc succès dans le monde entier.