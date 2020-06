Voyou : le chanteur dévoile "Carnaval" et son clip enchanteur

Le chanteur lillois Voyou est de retour avec son nouveau single, "Carnaval" et son clip, aussi poétique que loufoque.

2'55 pour vous donner le sourire en cette période compliquée. C'est ce que réussit à faire Voyou, dans le clip de son nouveau single, Carnaval. Une vidéo tout en poésie et en couleurs, entre Mary Poppins et Au revoir là-haut, qui sent bon l'été et l'amour (de comédie musicale). Le clip a été réalisé par le duo Zite et Léo qui, "confinés dans leur appartement parisien à l'époque du tournage, ont imaginé une histoire d'amour entre un homme-oiseau et sa voisine de balcon", peut-on lire dans le communiqué de presse. En digne successeur du dernier single de Voyou, Les humains, ce nouveau morceau chatoyant amène un peu de légèreté bienvenue en ces temps de distanciation sociale et de gestes barrières.

Thibaud Vanhooland, alias Voyou, qui doit dévoiler prochainement un nouvel EP, sera en concert le 28 octobre prochain à la Gaité Lyrique (une date qui a été repoussée en raison du coronavirus). Une soirée baptisée "Bande de Voyou" et le temps de laquelle il montera sur scène avec plusieurs de ses amis, notamment Fishbach, Albin de la Simone et d'autres noms à venir.