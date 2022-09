Kaaris accusé de violences : le rappeur en garde à vue, que lui est-il reproché ?

KAARIS. Le rappeur Kaaris, visé par une plainte déposée par son ex-compagne, a été placé en garde à vue ce mercredi 28 septembre, au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 12h42] Kaaris en garde à vue. Le rappeur, visé par une plainte déposée par son ex-compagne pour violences en juillet dernier, a été placé en garde à vue ce mercredi matin au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, rapporte Le Parisien. Il y est entendu sur les accusations de violences déposées par son ancienne compagne, à la suite d'un divorce particulièrement houleux. "Nous avons insisté pour qu'il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ses contradictions.. C'est la procédure classique dans ce genre de situation", a réagi auprès du Parisien Me Yassine Maharsi, avocat de Kaaris interrogé sur la garde à vue de son client.

Kaaris accusé de violences

Le 15 juillet dernier, l'AFP révélait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour "violences volontaires aggravées", visant le rappeur, par le parquet d'Evry suite à ladite plainte de sa compagne. Les faits qu'elle y décrivaient remontent au 19 janvier 2021. Une enquête qui couvrait également des faits présumés de non assistance à personne en danger contre la nouvelle amie du rappeur de Sevran. Face à ces accusations, Kaaris lui, avait porté plainte contre son ancienne petite-amie pour dénonciation calomnieuse.

Le témoignage de la compagne de Kaaris

A l'époque, le couple, qui a une petite fille en commun, est séparé depuis plusieurs mois. Dans son récit de plainte, consulté par le journal, l'ex-compagne de Kaaris explique avoir surpris le rappeur en compagnie de sa nouvelle amie à son domicile, dans l'Essonne. Après s'en être pris à la voiture de cette nouvelle compagne, la plaignante raconte avoir été frappée dans le garage de Kaaris, qu'elle accuse de violences : coups de pied et coups de poing notamment. La nouvelle compagne de Kaaris n'aurait pas tenté d'intervenir pour séparer les anciens conjoints, toujours selon la plainte.

Kaaris dément les violences sur son ex-compagne

Face à ces accusations, Kaaris a nié les faits. Les avocats du rappeur, Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, assuraient cet été à l'AFP que leur client était "apaisé et serein" face à des "accusations imaginaires et opportunistes qui pourront être balayées d'un revers d'enquête. C'est l'histoire d'une femme jalouse qui a besoin d'exister." Maître Maharsi confirmait de son côté au Mouv' qu'une "plainte pour dénonciation calomnieuse (était) en cours de rédaction". Et de tacler : "Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice saura, à n'en point douter, rétablir la vérité, et il réfute toute accusation de violence et démontra à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne... Dont le seul objectif est l'argent."