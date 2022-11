"Charlie Winston : après son album "As I Am", une tournée"

CHARLIE WINSTON. Charlie Winston a publié, vendredi 30 septembre 2022, son cinquième album, baptisé "As I Am".

Charlie Winston, tel qu'il est. Le vendredi 30 septembre 2022, le chanteur britannique dévoilait As I Am, son cinquième album studio, enregistré et produit avec Vianney durant deux années. Quatorze nouveaux titres, portés par les singles Algorithm et Shifting Paradigms. Quatorze ans après l'impressionnant succès de son tube Hobo, Charlie Winston revient à un disque plus intime, dans lequel il confie ses doutes et ses faiblesses.

A l'occasion de la sortie de son album As I Am, Charlie Winston s'est prêté au jeu du Face Com, dans lequel il répond à tous vos commentaires, même les pires ! La vidéo de l'interview est à retrouver en en-tête de cet article et sur nos réseaux sociaux.

Charlie Winston en tournée